Индия нанесла России удар в спину: Нью-Дели переметнулось к другому поставщику нефти

Журналисты отмечают, что РФ теряет ключевой рынок сбыта для своей нефти.

Индия готовится импортировать из Саудовской Аравии самый большой объем нефти за последние шесть лет на фоне давления США с целью сокращения закупок российской нефти, сообщает Bloomberg.

По прогнозам старшего аналитика французской компании Kpler Сумита Ритолия, поставки вырастут до 1–1,1 млн баррелей в день – самый высокий показатель с ноября 2019 года. По данным Kpler, это, в целом, соответствует объемам поставок из России.

В то же время журналисты отмечают, что Россия в феврале может остаться крупнейшим поставщиком нефти в Индию. Издание напоминает, что аналитики Kpler прогнозировали, что объемы поставок российской нефти в Нью-Дели в текущем месяце могут составить 1,2 миллиона баррелей в сутки, но ожидается, что "объемы поставок должны еще больше сократиться".

По данным Kpler, импорт из России в марте, как ожидается, еще больше сократится и составит от 800 000 до 1 миллиона баррелей в день.

"Ожидается, что техническое обслуживание в апреле и мае на нефтеперерабатывающем заводе, принадлежащем Nayara Energy Ltd., который полностью зависит от российской нефти после введения санкций Европейским Союзом, еще больше сократит объемы", - добавляют журналисты.

Издание констатирует, что для России потеря доли рынка в Индии означает потерю ключевого рынка сбыта нефти.

Отказ Индии от российской нефти - последние новости

22 октября США ввели санкции против российских нефтяных гигантов "Лукойла" и "Роснефти". После этого Индия встала на путь постепенного отказа от импорта российской нефти.

Процесс отказа Нью-Дели от российского сырья ускорился на фоне продвижения в переговорах по подписанию торгового соглашения между Индией и США. Со своей стороны, в начале февраля президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене 25% пошлин на импорт из Индии.

