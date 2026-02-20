Трамп и Иран подняли цены на нефть до полугодового максимума

Участники рынка обеспокоены возможными перебоями поставок нефти через стратегически важный пролив.

Цены на нефть 20 февраля обновили полугодовой максимум на фоне опасений, что между США и Ираном может разгореться конфликт, сообщает Reuters.

По данным портала investing, нефть начала торговую сессию новым ростом, обновляя многонедельные максимумы, но около 9:00 по киевскому времени котировки начали падать, периодически возвращаясь к росту. По состоянию на 10:48 по киевскому времени фьючерсы на нефть марки Brent упали на 17 центов - до 71,49 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI упала на 21 цент - до 66,19 доллара за баррель. Несмотря на это, котировки обоих нефтяных эталонов обновили полугодовые максимумы.

Накануне президент США Дональд Трамп дал Ирану 10-15 дней на достижение договоренности по ядерной программе. Американский лидер заявил, что "очень плохие вещи" произойдут, если соглашения не будет.

В то же время, Reuters со ссылкой на местные СМИ отмечает, что официальный Тегеран запланировал совместные военно-морские учения с Россией через несколько дней после временного закрытия Ормузского пролива, через который проходит 20% мировых поставок нефти. Аналитики дают понять, что риски поставок сырья через стратегически важный пролив толкают вверх цены на нефть.

"Цены на сырую нефть поднялись до шестимесячного максимума, поскольку опасения по поводу потенциальных рисков поставок из Ормузского пролива держат рынки в напряжении", - пояснила старший аналитик рынка Phillip Nova Приянка Сачдева.

Также росту цен на нефть способствовало уменьшение запасов "черного золота" в США – крупнейшем потребителе нефти в мире. По данным отчета Администрации энергетической информации, запасы нефти в США сократились на 9 миллионов баррелей из-за роста объемов переработки и экспорта.

Напряженность между США и Ираном - последние новости

Президент США Дональд Трамп поддерживает смену режима в Иране. При этом он не уточнил, кто, по его мнению, должен прийти к власти в Иране, но отметил, что "такие люди есть".

До этого два американских чиновника рассказали Reuters, что армия США разрабатывает сценарии возможных длительных операций против Ирана, если такой приказ даст президент США Дональд Трамп. Агентство отметило, что речь идет о потенциальных боевых действиях, которые могут длиться неделями. В то же время в самом Тегеране ремонтируют военные объекты из-за угроз США.

