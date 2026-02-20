Несмотря на нелепость, эта метафора коренится в одном древнем украинском обычае.

Фразеологизм толочь воду в ступе – хотя довольно запоминающийся, не то чтобы часто встречается в разговорном языке. Зато он широко употребляется в публицистике и художественной литературе, когда надо сказать, что кто-то делает что-то бессмысленное и бесполезное.

Разберемся, откуда взялось это выражение и с чем связано его появление.

Толочь воду в ступе – значение и исторический контекст фразы

Подобные выражения часто вызывают интерес не только у носителей языка, но и у иностранцев, читающих классическую литературу в оригинале или дословном переводе. И чтобы максимально погрузиться в эстетику произведения и понять особенности речевой картины мира его автора, важно правильно интерпретировать, а лучше – в точности знать смысл используемых фразеологизмов.

Фраза воду толочь в ступе буквально означает "давить на воду в сосуде" (ступе), который используется для перетирания твердых субстанций, то есть делать то, что по своей сути не может дать никакого результата.

О происхождении этого выражения есть разные мнения. Одни говорят, что оно пошло от пословицы "воду в ступе толочь – вода и будет", о том, что бесполезные усилия ничего не изменят. Другие считают, что в монастырях так наказывали монахов, заставляя их делать бессмысленную работу.

Некоторые языковеды также находят возможные параллели с античными выражениями, где вода выступает метафорой пустого занятия.

Интересно, что при переводе речей русскоязычных политиков иностранные СМИ часто затрудняются подобрать адекватный аналог этому выражению, что лишь подчеркивает его культурную специфичность.

Так, например, на английский язык фразу могут адаптировать, используя выражение "to beat the air" вместо толочь воду в ступе, что означает "бить ветер".

Толочь воду в ступе – синоним и перевод на украинский

В украинском языке есть как точный аналог этого выражения – "товкти воду в ступі" – так и другие выражения, передающие схожую идею:

"бітися як риба об лід";

"переливати з порожнього в порожнє";

"сизифова праця";

"носити воду в решеті".

Более того, некоторые историки утверждают, что выражение изначально пошло или, по крайней мере, намного чаще применялось в регионах расселения украинцев и было связано с одной древней украинской традицией.

По традиции, в первый понедельник после свадьбы, новобрачной устраивали особое испытание. В доме мужа собирались родственники и давали невесте необычное задание – толочь воду в ступе. Она должна была работать усердно, дабы забрызгать всех присутствующих за столом, и при этом на протяжении всего процесса сохранять спокойствие, не показывая раздражения, усталости или недовольства.

Таким образом, выражение воду толочь в ступе в украинском языке служит ярким образным средством и просто хорошим способом сказать, что кое-кто волей-неволей занимается совершенно пустой и бестолковой работой.

