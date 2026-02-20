Вопреки неудобствам, многие грузины уже привыкли к системе платных лифтов.

Что первое приходит вам в голову при вопросе, в какой стране надо платить за лифт? Вероятно, Грузия – страна, давно известная этим своим "нюансом". И хотя появились платные лифты в Грузии еще в 90-х годах, помогая обслуживать дома во время кризиса, их все еще можно встретить в спальных районах крупных городов.

Разберемся, почему эта особенность все еще сохранилась, с какого этажа нужно платить за лифт, как производится оплата и в каких еще странах можно встретить подобные системы.

Нужно ли платить за лифт в Грузии – ответы на популярные вопросы

Платные лифты в жилых домах – явление не повсеместное, но достаточно распространенное в крупных городах, таких как Тбилиси и Батуми. Причина их появления заключалась в отсутствии традиционной системы обслуживания многоквартирных домов, присущей другим постсоветским республикам, в которых расходы на содержание лифта включаются в коммунальные платежи.

В Грузии долго не могли это наладить, и жильцам приходилось самим думать, как платить за ремонт и обслуживание подъемных устройств. В результате стали устанавливаться монетоприемники или что-то вроде механических проездных, которые активировали работу лифта только после внесения определенной платы.

Еще одна причина – попытка снизить потребление электроэнергии и предотвратить износ оборудования. За счет оплаты за каждую поездку жильцы более рационально использовали лифт. Практика эта вызвала спорные оценки, но тем не менее, помогла людям уменьшить финансовую нагрузку во время "лихих девяностых".

Почему это все еще актуально

В современной Грузии платные лифты все еще встречаются, даже несмотря на относительно высокий экономический рост. Причина проста: в стране, где есть платные лифты, нет единой организации, которая бы занималась обслуживанием многоквартирных домов, аналогичной ЖЕКам или ОСМД. Таким образом, в старых домах жильцы все еще сами отвечают за общее имущество.

По той же причине в Грузии почти нигде нет центрального отопления. Большинство людей ставят себе газовые котлы или греются электричеством. Но люди к этому привыкли: в новых комплексах платят фиксированные сборы за обслуживание, а в старых – как-то между собой договариваются.

Как оплатить лифт в Грузии – рекомендации для туристов

Несмотря на свою непривычность для гостей, платные лифты являются легким и бюджетным способом обеспечить поддержку работы оборудования, так что встречаются они нередко.

Сколько стоит подняться на лифте в Грузии

По словам туристов, одна поездка на лифте обходится в 5-10 тетри (примерно 50 украинских копеек). Обычно платить нужно только за подъем, а вниз можно ехать бесплатно. В некоторых домах установлены электронные чипы, которыми жильцы пользуются для активации лифта без наличных денег.

Оплата производится непосредственно в лифте: монету опускают в специальный приемник или прикладывают чип к считывающему устройству. В некоторых случаях жильцы приобретают персональные карты, которые можно заранее пополнить для более комфортного пользования.

В какой стране платные лифты распространены, помимо Грузии

Платные лифты – не строго грузинское явление. Подобные системы можно было встретить и в других странах СНГ, например, в Казахстане, и даже в некоторых регионах Украины. Также нечто похожее долгое время практиковалось в Китае. Причины обычно те же: необходимость обеспечить финансирование обслуживания или поощрять рациональное использование техники.

Если вам нравятся подобные факты о разных странах, вас также может заинтересовать наш материал о том, почему в Америке используются другие единицы измерения.

