Волошин рассказал об успехах Сил обороны на юге Украины

Несколько оккупационных подразделений утратили боевые возможности наступать.

Силы обороны Украины провели успешные контратакующие и штурмовые действия, которые позволили заблокировать дальнейшее продвижение российских захватчиков.

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин в эфире Суспільного. В частности, он прокомментировал продвижение Сил обороны, которым удалось выбить российские подразделения на нескольких участках фронта, в том числе на Александровском направлении.

Об успехах ВСУ на юге

"Мы провели несколько контратакующих и штурмовых действий на некоторых участках линии боевого столкновения. Мы сократили, в первую очередь, так называемую "серую зону". Мы не дали врагу штурмовать и развить успех на нескольких направлениях. Кроме того, не дали завести группы закрепления", - отметил Волошин.

При этом он добавил, что по перехваченным данным украинской разведки, несколько оккупационных подразделений потеряли боевые возможности и сейчас не могут наступать. Также эти вражеские подразделения теперь не могут нормально подготовить группы закрепления для того, чтобы что-то удерживать.

"У нас есть определенные успехи. Во-первых, мы заблокировали продвижение врага и действуем в активной обороне", - добавил Волошин.

О запуске захватчиками КАБов

Отдельно спикер рассказал, что насчитывается до полутора десятков населенных пунктов, которые страдают от ударов российских корректируемых авиационных бомб. Среди них - село Верхняя Терса, город Орехов, поселок Покровское.

"Почти по всей линии боевого столкновения по 3-4 КАБа прилетает ежедневно. Россияне сейчас не наносят массированного удара по одной точке или населенному пункту. По 3-5 таких КАБа прилетает почти по всем населенным пунктам вдоль линии боевого столкновения", - сказал Волошин.

Также он отметил, что оккупанты чаще стали применять корректируемые авиабомбы по городу Запорожье. Эти КАБы непростые, потому что имеют усовершенствования в системе полета и наведения. Обычные КАБы до областного центра не долетают.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля аналитики DeepState отметили, что Силы Обороны отбросили россиян возле Вишневого, Вербового и Тернового в Днепропетровской области.

Военный ВСУ Кирилл Сазонов недавно сообщил, что в отдельных местах в районе города Гуляйполе в Запорожской области украинские защитники остановили продвижение оккупантов и смогли прорваться вперед на расстояние до 10 км.

