ЕС готовит закон о перезапуске промышленности на фоне конкуренции с Китаем и США

Европейская комиссия в феврале должна представить Закон о промышленном буме - Industrial Accelerator Act. Это необходимо для укрепления производственной базы ЕС, ведь основной проблемой для европейской промышленности остается усиление глобальной конкуренции, в частности со стороны Китая и США, а также потеря части производств и давление на стратегические сектора, пишет GMK Center.

Помимо торговых вызовов, промышленность сталкивается с высокими энергетическими затратами и сложным регулированием. В ЕС все чаще звучит критика отдельных инструментов климатической политики, в частности системы торговли выбросами (ETS) и отдельных положений "Зеленого соглашения".

Еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне заявил, что ЕС должен защитить собственные отрасли через европейские преференции на едином рынке. Закон сосредоточится на трех направлениях: создании рынков для декарбонизированной продукции, упрощении разрешительных процедур для стратегических проектов и внедрении низкоуглеродной маркировки, прежде всего для стали и цемента.

Industrial Accelerator Act и принцип "Сделано в Европе" являются частью более широкой стратегии, которая предусматривает упрощение правил для бизнеса, ускорение формирования единого рынка, привлечение инвестиций и снижение цен на энергоносители. Конечной целью является увеличение доли промышленности в валовой добавленной стоимости ЕС до 20% к 2035 году.

