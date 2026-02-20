Путин мог принять решение о вторжении в Украину в 2020 году, - The Guardian

ЦРУ и МИ-6 правильно предсказали сценарий российского вторжения, но не смогли точно предсказать его исход.

В ноябре 2021 года директор ЦРУ Уильям Бернс проехал полмира, чтобы поговорить с Владимиром Путиным, но в итоге ему пришлось довольствоваться телефонным разговором. Американские спецслужбы в течение предыдущих недель получали сигналы о том, что Путин может планировать вторжение в Украину, сообщает The Guardian.

Издание поделилось, что тогдашний президент США Джо Байден отправил Бернса, чтобы тот предупредил главу Кремля о катастрофических экономических и политических последствиях такого шага.

Отмечается, что 15 лет назад, когда Бернс был послом США в Москве, Путин был относительно доступным. Однако в течение последующих лет российский лидер сосредоточил власть в своих руках и углубил свою паранойю.

В статье говорится, что с момента появления Covid мало кому удалось встретиться с ним лично. Бернс и его делегация узнали, что президент РФ скрывается в своей роскошной резиденции на побережье Черного моря, поэтому с ним возможен только телефонный контакт.

Бернс изложил мнение США о том, что Россия готовится к вторжению в Украину, но Путин проигнорировал его. Глава Кремля заявил, что разведывательные службы доложили ему о том, что на горизонте Черного моря скрывается американский военный корабль, оснащенный ракетами, которые могут достичь его местонахождения всего за несколько минут.

Путин отметил, что это является свидетельством стратегической уязвимости России в однополярном мире, где доминируют США.

В публикации говорится, что этот разговор Бернса, а также три напряженные личные встречи с высшими должностными лицами Путина, ответственными за безопасность, показались Бернсу чрезвычайно тревожными.

Издание рассказало, что директор ЦРУ покинул Москву, испытывая гораздо большую обеспокоенность перспективой войны, чем раньше, и поделился своими предположениями с Байденом.

Подчеркивается, что через три с половиной месяца Путин отдал приказ своим войскам вторгнуться в Украину. Это стало самым драматичным нарушением европейского порядка безопасности со времен Второй мировой войны.

Издание отметило, что ЦРУ и МИ-6 правильно предсказали сценарий российского вторжения, но не смогли точно предсказать его результат. В частности, они считали, что быстрый захват Россией Украины является неизбежным.

При этом европейские спецслужбы отказывались верить, что в 21 веке в Европе возможна полномасштабная война.

"Они помнили сомнительную разведывательную информацию, представленную для оправдания вторжения в Ирак два десятилетия назад, и не хотели доверять американцам в том, что казалось фантастическим прогнозом", - говорится в публикации.

Издание утверждает, что украинское правительство было абсолютно не готово к российскому вторжению, а президент Украины Владимир Зеленский в течение нескольких месяцев отвергал все более настойчивые предупреждения США как паникерство и подавлял последние опасения среди собственных военных и разведчиков. В конце концов, они предприняли ограниченные попытки подготовиться за его спиной.

"В последние недели руководители разведки начали это понимать, настроение изменилось. Но политическое руководство отказывалось это принять до самого конца", – рассказал один из представителей американской разведки.

Через четыре года после этих событий, как отмечается в статье, можно извлечь много уроков о том, как собирать и анализировать разведывательные данные.

"Пожалуй, самый важный урок, учитывая, что мир кажется более непредсказуемым, чем когда-либо в новейшей истории, заключается в том, что опасно отвергать какой-то сценарий только потому, что он кажется нерациональным или невозможным", - говорится в материале.

Добавляется, что ЦРУ узнало очень много о планах Путина по вторжению в Украину, но одно, чего они так и не выяснили наверняка, – это когда он впервые решил пойти ва-банк.

Некоторые аналитики после проведения анализа доказательств предположили, что это была первая половина 2020 года. Отмечается, что в течение этих месяцев глава Кремля принял конституционные поправки, чтобы обеспечить себе возможность остаться у власти после 2024 года.

Предполагается, что находясь в изоляции в течение нескольких месяцев во время пандемии Covid, Путин поглощал книги по российской истории и размышлял над своим местом в ней.

Когда летом в соседней Беларуси произошло жестокое подавление протестного движения, что сделало президента Александра Лукашенко более слабым и более зависимым от Кремля, чем когда-либо, это, предполагает издание, открыло для Путина возможность заставить его разрешить использование территории Беларуси в качестве плацдарма для вторжения.

В статье указывается, что первые признаки полномасштабного российского вторжения в Украину начали появляться весной 2021 года, когда российские войска начали скапливаться вдоль границ Украины и в оккупированном Крыму, якобы для проведения учений.

Разведывательные данные США свидетельствовали о возможности того, что во время ежегодного выступления Путина 21 апреля он может обосновать военные действия в Украине. Получив эту информацию за неделю до этого события, Байден был настолько обеспокоен, что позвонил непосредственно Путину.

"Он выразил обеспокоенность по поводу наращивания военного присутствия и призвал к деэскалации, а также предложил провести саммит в ближайшие месяцы, который, как мы знали, заинтересует Путина", - рассказала директор национальной разведки Байдена Аврил Хейнс.

Сообщается, что речь главы Кремля после этого оказалась гораздо менее воинственной, чем ожидалось. Более того, через день российская армия объявила о завершении военных учений на границе с Украиной.

Кроме того, когда в июне два лидера встретились в Женеве, Путин почти не упоминал об Украине. Однако, как подчеркивается в публикации, со временем стало ясно, что российский президент принял недипломатичное решение.

Через четыре недели спустя Путин опубликовал длинный, обширный очерк об истории Украины, в котором он вернулся аж к IX веку, чтобы доказать, что "настоящий суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Россией".

Уже в сентябре Россия снова начала очередное наращивание сил вдоль границ Украины. Отмечается, что уже через месяц их численность достигла масштабов, которые трудно было игнорировать.

По данным издания, Вашингтон собрал новую разведывательную информацию о планах России, более подробную и гораздо более шокирующую, чем весной.

Были предположения, что Россия может попытаться официально аннексировать Донбасс или, по максималистскому сценарию, решит проложить сухопутный коридор через юг Украины, соединив Донбасс с оккупированным Крымом.

Также казалось, что Путин может планировать что-то большее, в частности, захватить Киев.

Примечательно, что многие представители политической элиты США скептически отнеслись к этому, но аналитики разведки были взволнованы тем, что видели. Когда Бернс вернулся из Москвы, тревожные звонки прозвучали еще громче.

В конце октября ЦРУ и МИ-6 направили в Киев меморандумы, в которых изложили свои тревожные новые оценки разведки. Как говорится в статье, украинцы были настроены скептически.

В середине ноября министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил Киев и сообщил Зеленскому, что Лондон считает российское вторжение вопросом "когда", а не "или".

Он посоветовал ему готовить страну к войне. Как отмечает издание, Зеленский, казалось, находился в пассивном режиме слушания.

В материале рассказывается, что Зеленский больше не верил, что сможет договориться с Путиным, но опасался, что публичные разговоры о еще большей войне вызовут панику в Украине.

То, что американцы и британцы, кроме частных предупреждений, начали публично говорить об угрозе вторжения, все больше раздражало его.

"В ноябре он отправил одного из своих высших чиновников по вопросам безопасности с сверхсекретной миссией в европейскую столицу, чтобы передать политическим лидерам через каналы разведки сообщение: страх перед войной является ложным, и все это делается для того, чтобы США попытались оказать давление на Россию", - говорится в статье.

Ранее УНИАН сообщал, что военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев не верит в то, что российский диктатор Владимир Путин готов воевать как минимум в ближайшие два года. Селезнев считает, что это похоже на информационно-психологическую операцию. Он не исключает, что таким образом Россия пытается силой слова убедить украинских чиновников уступить. В то же время эксперт отметил, что ресурсов для ведения активных боевых действий на дистанции более 6 месяцев у россиян физически не хватает.

Также мы писали, что The Economist заявляет, что глава Кремля попал в ловушку собственных амбиций в Украине. Отмечается, что он не может продолжать войну из-за истощения российской экономики, но и на мир не хочет соглашаться, поскольку должен хоть что-то получить, что можно будет назвать победой. Издание выражает сомнение, что Украина согласится отдать Донбасс России, на чем настаивают США. Более того, в статье говорится, что даже если будет заключено мирное соглашение, последствия внутри России будут угрожать экономической и политической нестабильностью.

