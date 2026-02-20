Диетологи назвали лучшую соль для нормализации давления

Это продукт выглядит как соль и имеет вкус соли, но помогает снизить давление.

Щепотка соли может подчеркнуть вкус блюда. Вот только продукты с высоким содержанием хлорида натрия повышают риски возникновения гипертонии и сердечных заболеваний.

Издание Eating Well пишет, что именно эту соль каждый из нас использует на своей кухне, а также в пищевой промышленности.

"Соль содержит натрий, который повышает кровяное давление, заставляя организм задерживать жидкость. Это увеличивает объем крови и оказывает большее давление на стенки кровеносных сосудов", - объясняет диетолог Уитни Стюарт.

Йодированная поваренная соль, морская соль и даже розовая гималайская соль, которая привлекает внимание благодаря содержанию микроэлементов, имеют высокое содержание натрия. Вместо того, чтобы полностью отказаться от соли, можно поддержать давление, заменив традиционную соль солью хлорида калия.

Что такое соль хлорида калия

Хлорид калия, также называемый калиевой солью, содержит калий вместо части или всего натрия, содержащегося в хлориде натрия. Когда калий заменяет часть натрия в соли, вкус и текстура остаются такими же, но польза для сердца и кровяного давления может увеличиться. Исследования показывают, что замена хлорида натрия калиевой солью может привести к снижению артериального давления на 5,6/2,9 мм рт. ст.

"Калий и натрий уравновешивают друг друга для поддержания водного баланса, поскольку натрий является основным внеклеточным ионом, а калий - основным внутриклеточным ионом", – объясняет диетолог Эми Браунштейн.

В то время как натрий притягивает жидкость в кровеносные сосуды, повышая давление, калий помогает расширять кровеносные сосуды и увеличивать выведение натрия, способствуя снижению артериального давления.

Кому нельзя использовать хлорид калия

Хотя замена натрия калием может снизить риск гипертонии и инсульта, это не безопасная альтернатива. Стюарт объясняет, что калиевая соль может быть небезопасным вариантом при заболеваниях почек, нарушении функции почек, приеме ингибиторов АПФ, блокаторов рецепторов ангиотензина II (АРБ) для лечения артериального давления или калийсберегающих диуретиков.

К счастью, хлорид натрия и хлорид калия – не единственные и даже не лучшие способы придать вкус пище.

"Лучшей альтернативой соли может быть не соль, а использование трав, специй, уксуса и сока лимона и лайма для придания вкуса пище", – говорит Браунштейн.

