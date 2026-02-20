Европа пообещала Украине мощную энергетическую помощь: Шмыгаль раскрыл детали

Украина также получит несколько сотен миллионов евро для поддержки энергетики.

Украина получит выведенное из эксплуатации оборудование из шести европейских теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) и теплоэлектростанций (ТЭС) и более 600 миллионов евро помощи для поддержки энергетики. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, договоренности о передаче выведенного из эксплуатации оборудования европейских ТЭЦ и ТЭС для украинских станций достигнуты с Латвией, Австрией, Финляндией, Хорватией, Францией и Германией.

"Оборудование будет перемещено и быстро смонтировано. Речь идет о как минимум шести выведенных из эксплуатации ТЭЦ и ТЭС, которые будут переданы Украине. Так сможем быстро восстановить работу ключевых станций, разрушенных врагом. Они обеспечат украинцев теплом", - отметил Шмыгаль.

Кроме того, Минэнерго и западные партнеры в рамках заседания Международного энергетического агентства в Париже договорились о выделении более 600 млн евро на энергетическую поддержку Украины.

Выделенные средства будут распределены следующим образом:

взносы в Фонд поддержки энергетики Украины в сумме более 250 млн;

соглашения с США об отдельной программе помощи через проект SPARK на сумму 276 млн долларов;

от Франции 71 млн евро гуманитарной поддержки, которые будут предоставлены в течение 2026 года.

Ситуация в энергосистеме Украины - главные новости

Россия систематически уничтожает украинскую энергетику, стремясь оставить украинцев без света и тепла. В ночь на 19 февраля россияне нанесли удар по городу Лозовая Харьковской области, в результате чего там была обесточена крупнейшая котельная.

В этот же день, по словам первого заместителя министра энергетики Артема Некрасова, в результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры к утру были обесточены потребители в Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях.

Также 19 февраля Чернигов и Славутич остались без света из-за аварии на одной из воздушных линий.

