Европа пообещала Украине мощную энергетическую помощь: Шмыгаль раскрыл детали

Украина получит выведенное из эксплуатации оборудование из шести европейских теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) и теплоэлектростанций (ТЭС) и более 600 миллионов евро помощи для поддержки энергетики. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его словам, договоренности о передаче выведенного из эксплуатации оборудования европейских ТЭЦ и ТЭС для украинских станций достигнуты с Латвией, Австрией, Финляндией, Хорватией, Францией и Германией.
"Оборудование будет перемещено и быстро смонтировано. Речь идет о как минимум шести выведенных из эксплуатации ТЭЦ и ТЭС, которые будут переданы Украине. Так сможем быстро восстановить работу ключевых станций, разрушенных врагом. Они обеспечат украинцев теплом", - отметил Шмыгаль.
Кроме того, Минэнерго и западные партнеры в рамках заседания Международного энергетического агентства в Париже договорились о выделении более 600 млн евро на энергетическую поддержку Украины.
Выделенные средства будут распределены следующим образом:
- взносы в Фонд поддержки энергетики Украины в сумме более 250 млн;
- соглашения с США об отдельной программе помощи через проект SPARK на сумму 276 млн долларов;
- от Франции 71 млн евро гуманитарной поддержки, которые будут предоставлены в течение 2026 года.
Ситуация в энергосистеме Украины - главные новости
Россия систематически уничтожает украинскую энергетику, стремясь оставить украинцев без света и тепла. В ночь на 19 февраля россияне нанесли удар по городу Лозовая Харьковской области, в результате чего там была обесточена крупнейшая котельная.
В этот же день, по словам первого заместителя министра энергетики Артема Некрасова, в результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры к утру были обесточены потребители в Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях.
Также 19 февраля Чернигов и Славутич остались без света из-за аварии на одной из воздушных линий.