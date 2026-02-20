В Украине запустили 'еЧек' в смартфоне: как изменятся покупки для украинцев

Данная инициатива поможет бизнесу сэкономить миллионы гривень.

В Украине запустили пилотный проект государственной программы электронных чеков "еЧек". Для покупателей цифровой чек будет доступен в банковском приложении после оплаты картой.

Премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале сообщила, что "пилот" уже будет работать в первых четырех банках "Приватбанк", "ПУМБ", VST bank и monobank, в торговых сетях "Аврора", "Фора", Auchan и на АЗС "Укрнафта".

Она также подчеркнула, что это поможет бизнесу сэкономить миллионы гривень ежегодно, ведь сейчас на печать одного чека уходит 7 копеек. Только за прошлый год, по данным Государственной налоговой службы, украинские предприниматели сформировали более 9 миллиардов чеков.

"Кроме того, это поможет окружающей среде. Термобумага, на которой печатают чеки, обычно содержит бисфенолы, которые не подлежат переработке", - напомнила премьер.

Отмечается, что для покупателей цифровой чек будет доступен в банковском приложении после оплаты картой - в магазине или онлайн. Он хранится в цифровом формате и всегда доступен для возврата товара, обмена или гарантийного обслуживания. На время тестирования покупателям будут предоставлять оба чека - цифровой и бумажный.

Кабинет министров отсрочил сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП 1-й группы до завершения военного положения и еще на три месяца после его отмены. Решение приняли в ответ на обращение малого бизнеса, для которого обслуживание POS-терминалов сегодня создает дополнительное финансовое давление.

В феврале премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что МВФ согласился смягчить требования по внедрению НДС для ФЛП в Украине. Предлагается установить новый порог на уровне 4 млн грн годового оборота, что позволит большинству ФЛП избежать обязательной регистрации плательщиками НДС.

