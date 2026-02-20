Инсайдер рассказал, сколько ядер будет у нового поколения процессоров AMD Zen 6

Портал Wccftech со ссылкой на надежного инсайдера HXL опубликовал новые подробности о конфигурациях ядер будущих настольных процессоров AMD на архитектуре Zen 6, которые проходят под кодовым названием "Olympic Ridge".
По информации источника, инженеры AMD решили отказаться от унифицированного подхода к количеству ядер и готовит сразу семь различных конфигураций с одним и двумя чиплетами.
Модели с одним чиплетом:
- 6 ядер,
- 8 ядер,
- 10 ядер,
- 12 ядер
Модели с двумя чиплетами:
16 ядер (8+8),
- 20 ядер (10+10),
- 24 ядра (12+12).
По слухам, Intel также планирует одночиплетные и двухчиплетные варианты в линейке Nova Lake-S. В отличие от AMD, флагманские модели "синих" предложат значительно больше ядер – вплоть до 52. Но энергопотребление у этих моделей будет очень высокое, в то время как в случае с AMD ожидается более сбалансированный теплопакет.
Выход нового поколения процессоров AMD ожидается в конце 2026-начале 2027 года. Ожидается, что они будут использовать сокет AM5, что обеспечит долгую поддержку платформы.
В начале 2026 года отмечается рост популярности процессоров AMD. Если верить подсчетам Steam, сегодня "красную" платформу использует 44% ПК-геймеров, что является рекордным показателем. Доля компьютеров на базе Intel соответственно опустилась ниже 55%.
УНИАН писал, что после видеокарт, SSD и ОЗУ кризис памяти добрался и до процессоров. Причина та же – бурный рост инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта.