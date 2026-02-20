Инсайдер рассказал, сколько ядер будет у нового поколения процессоров AMD Zen 6

Если верить утечке, процессоры семейства Olympic Ridge на архитектуре Zen 6 выйдут в конфигурациях от 6 до 24 ядер.

Портал Wccftech со ссылкой на надежного инсайдера HXL опубликовал новые подробности о конфигурациях ядер будущих настольных процессоров AMD на архитектуре Zen 6, которые проходят под кодовым названием "Olympic Ridge".

По информации источника, инженеры AMD решили отказаться от унифицированного подхода к количеству ядер и готовит сразу семь различных конфигураций с одним и двумя чиплетами.

Модели с одним чиплетом:

6 ядер,

8 ядер,

10 ядер,

12 ядер

Модели с двумя чиплетами:

16 ядер (8+8),

20 ядер (10+10),

24 ядра (12+12).

По слухам, Intel также планирует одночиплетные и двухчиплетные варианты в линейке Nova Lake-S. В отличие от AMD, флагманские модели "синих" предложат значительно больше ядер – вплоть до 52. Но энергопотребление у этих моделей будет очень высокое, в то время как в случае с AMD ожидается более сбалансированный теплопакет.

Выход нового поколения процессоров AMD ожидается в конце 2026-начале 2027 года. Ожидается, что они будут использовать сокет AM5, что обеспечит долгую поддержку платформы.

В начале 2026 года отмечается рост популярности процессоров AMD. Если верить подсчетам Steam, сегодня "красную" платформу использует 44% ПК-геймеров, что является рекордным показателем. Доля компьютеров на базе Intel соответственно опустилась ниже 55%.

УНИАН писал, что после видеокарт, SSD и ОЗУ кризис памяти добрался и до процессоров. Причина та же – бурный рост инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта.

