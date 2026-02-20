По чем Россия будет бить весной и летом: полковник запаса раскрыл планы Кремля

Он отметил, что после наступления тепла удары по системе теплоснабжения станут неактуальными, и россияне переориентируются на другую, но не менее важную систему.

Весной и летом Россия частично сместит удары с системы теплоснабжения на водоснабжение.

Об этом сказал в эфире Киев24 бывший командующий Аэромобильными войсками ВСУ (1998-2005 годы), полковник запаса, военный эксперт Иван Якубец. По его словам, главным направлением ударов России по Украине зимой была энергетика и теплоснабжение. "Но придет весна и лето, и будут наноситься удары по водоснабжению", - подчеркнул он.

Якубец отметил, что под наибольшей угрозой будут города-миллионники, в частности, Киев, Одесса, Харьков и Днепр, а также областные центры.

"Такие удары будут наноситься туда, где наибольшая скученность населения. Кроме того, обязательно будут удары по заводам, предприятиям военно-промышленного комплекса", - считает он.

По его словам, это необходимо учесть и сделать все, чтобы обезопасить себя от таких ударов.

Якубец отметил, что массовые обстрелы Украины будут продолжаться.

Кроме этого, он добавил, что в настоящее время возникают серьезные угрозы со стороны Беларуси.

"В последнее время беспокоит вопрос Беларуси, особенно о том, что там размещено, а также управление "Шахедами" и другими летающими объектами на территории Украины", - подчеркнул он и добавил, что нужно устанавливать препятствия из систем РЭБ на границе с Беларусью и "душить" их связь.

Удары россиян по Украине

Как сообщал УНИАН, энергетический эксперт Юрий Корольчук спрогнозировал, что Украину летом могут ждать длительные отключения света. Два блока АЭС нуждаются в длительном ремонте, а объекты генерации и подстанции повреждены.

По его словам, два блока АЭС нужно выводить в долгосрочный ремонт. А это три-четыре месяца. И когда даже один блок выведут в ремонт, то Украина попадет в похожую ситуацию, что была в июне-июле 2024 года. По данным из открытых источников, в июле 2024 года украинцы были без света 582 часа.

По его словам, сложности со светом могут возникнуть в Киеве и области, а также в Сумской, Черниговской, Полтавской областях, а также в Харькове, Днепре, Запорожье и Одессе.

