Пассажирские перевозки Укрзализныци будут частично компенсировать из госбюджета: правительство разработало механизм

На 2026 год объем государственного заказа на пассажирские перевозки установлен на уровне 16 млрд грн.

Кабинет министров принял решение о запуске экспериментального механизма государственного заказа на внутренние пассажирские перевозки дальнего следования. Речь идет о постепенном переходе к европейской модели PSO (Public Service Obligation) - когда государство на системной основе компенсирует перевозчику разницу между реальной себестоимостью перевозок и действующими социально доступными тарифами.

Новая модель вводит прогнозируемые правила финансирования пассажирских перевозок, уменьшает финансовую нагрузку на Укрзализныцю и позволит постепенно отказаться от перекрестного субсидирования между видами деятельности железнодорожного транспорта - ведь ежегодно финансирование пассажирского сегмента осуществлялось за счет грузовых перевозок.

"Экспериментальный механизм – это шаг к полноценной интеграции украинской системы финансирования пассажирских перевозок в европейскую модель PSO, которая широко применяется в странах ЕС", – отметили в ведомстве.

Видео дня

"Мы разработали механизм, который приближает украинскую систему к европейской модели заказа социально важных транспортных услуг", - отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

На 2026 год объем государственного заказа на пассажирские перевозки установлен на уровне 16 млрд грн. Эти средства покроют основные маршруты дальнего следования, чтобы страна оставалась соединенной. Государство не только будет заказывать услуги, но и контролировать их выполнение.

К проверке корректности расходов с самого начала будет привлечена Государственная аудиторская служба Украины (ГАСУ) - чтобы каждая бюджетная гривна использовалась эффективно. Средства будут перечисляться ежеквартально путем авансирования. Также будут профинансированы перевозки, выполненные в январе-феврале 2026 года.

Ранее народные депутаты призвали правительство выделить Укрзализныце 26 миллиардов гривен - именно такой суммы не хватает компании, чтобы осуществлять пассажирские перевозки и поддерживать финансовую стабильность. По словам заместителя председателя транспортного комитета Алексея Мовчана, железная дорога выполняет критически важные социальные функции, поэтому ее убытки из-за войны и падения грузопотоков должно компенсировать государство. Впрочем, правительство пока выделило только 16 млрд грн.

Как известно, ранее Укрзализныця пыталась инициировать повышение тарифов на грузовые перевозки на 40%, чтобы покрыть убытки от пассажирских перевозок, которые достигли уже 22 млрд грн. Но в Минэкономики выступили против: там заявили, что прежде чем повышать тарифы на грузовые перевозки, Укрзализныця должна обновить тарифный сборник, который не пересматривался с 2009 года. "Просто общее повышение тарифов не даст эффекта. Часть грузов уйдет на дороги или просто исчезнет из-за остановки предприятий", - заявил министр экономики.