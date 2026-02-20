67-летняя украинская певица тайно вышла замуж и впервые рассказала о муже

Артистка поделилась, как познакомилась со своим избранником.

67-летняя народная артистка Украины Лилия Сандулеса призналась, что тайно вышла замуж.

"Познакомились мы давно в телефоне, в мессенджере, в ютубе - он слушал мои песни, мы разговаривали. Сначала очень редко, а потом встретились, и вот так", - рассказала певица в интервью на канале Rostyslove Production.

Выяснилось, что артистка вышла замуж еще три года назад, но знали об этом только ее близкие и друзья. Публично об отношениях с мужем Лилия Сандулеса рассказала впервые.

По словам певицы, ее супруг несколько старше, и рядом с ним она чувствует себя женщиной.

Напомним, недавно Лилия Сандулеса откровенно призналась, что ее бывший муж Иво Бобул уговорил ее сделать аборт:

"Я хотела ребенка от мужа, с которым я живу, которого я люблю. Но Иво без всяких скандалов говорил: "Лиля, мы же только сейчас набрали обороты. Давай потом. У нас все будет". Но мне очень больно, потому что это мой грех. Но без него как? Никак! Тем более, я хотела ему помочь. Мы пели вместе. Поэтому я пошла на то, что он уговорил".

