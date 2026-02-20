В Украине раскрыли последствия удара, который 'выключил' российскую нефть Орбану и Фицо

Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Российская атака 27 января нанесла значительные повреждения технологическому и вспомогательному оборудованию нефтепровода "Дружба", сообщил оператор нефтетранспортной системы Украины - компания "Укртранснафта" по запросу агентства "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что продолжаются аварийно-восстановительные работы.

"В настоящее время на разных этапах продолжаются работы по дефектации, стабилизации технического состояния системы и устранению последствий вражеского удара", - отметили в компании

Оператор подчеркнул, что РФ систематически атакует объекты нефтегазовой инфраструктуры, и с начала полномасштабного вторжения осуществила более 400 атак на объекты группы "Нафтогаз".

"Все эти массированные российские ракетно-дроновые атаки направлены на уничтожение нефтегазовой и энергетической инфраструктуры Украины. В таких условиях энергетическим компаниям сложно обеспечить бесперебойное, безопасное и стабильное функционирование", – отметили в "Укртранснафте".

В компании добавили, что в установленном порядке оперативно проинформировали венгерскую и словацкую стороны об атаке 27 января и ее последствиях.

"Представители компании находятся в постоянном диалоге с венгерскими и словацкими контрагентами", – подчеркнули в "Укртранснафте".

Поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба"

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что из-за удара по нефтепроводу "Дружба" транзит российской нефти в Венгрию и Словакию был прекращен. Несмотря на то, что транзит российской нефти прекратился из-за удара РФ, представители власти этих стран выступили с рядом заявлений с угрозами в адрес Украины.

В частности, глава канцелярии премьера Венгрии Гергей Гуяш заявил, что Будапешт может прекратить поставки Украине газа и электроэнергии в ответ на прекращение транзита нефти.

Со своей стороны, премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Братислава прекратила поставки дизельного топлива в Украину, и пригрозил прекратить поставки электроэнергии.

