Без связи в океане: почему на USS Abraham Lincoln запрещают телефоны

Из-за риска отслеживания сигналов, утечки данных и кибератак на авианосце действует режим полной "цифровой тишины" во время боевых миссий.

На борту американского атомного авианосца USS Abraham Lincoln действуют строгие ограничения на использование мобильных телефонов и интернета. Главная причина – оперативная безопасность (OPSEC): сигналы персональных устройств могут выдать местонахождение корабля и поставить под угрозу экипаж, пишет Wionews.

Цифровой след как угроза

Смартфоны постоянно ищут сеть, фактически работая как "маяки", которые могут быть зафиксированы вражескими сенсорами. В боевых условиях даже слабое излучение способно помочь противнику определить координаты корабля. Поэтому во время операций использование личных устройств строго ограничивается или полностью запрещается.

Протокол "Ривер-Сити"

Во время чувствительных миссий на авианосце активируют режим "Ривер-Сити" – полную информационную тишину. В этот период отключаются все частные каналы связи, чтобы исключить утечку данных наружу и минимизировать риски для миссии.

Ограниченный и дорогой интернет

Спутниковая связь в открытом море имеет ограниченную пропускную способность и стоит дорого. Командование вынуждено отдавать приоритет критически важным данным для полетов авиакрыла, навигации и систем вооружения, а не личным письмам или социальным сетям.

Опасность геотегов и кибератак

Фото и посты в соцсетях могут содержать скрытые метаданные с координатами. Одна неосторожная публикация способна раскрыть позицию авианосца. Кроме того, личные телефоны являются потенциальной "точкой входа" для хакеров: зараженное устройство может стать каналом для проникновения в защищенные сети корабля.

"Аварийный выключатель" в зоне риска

Даже при наличии современного спутникового интернета, в частности систем типа Starlink, капитан сохраняет право полностью отключить связь. По словам командира корабля Пита Рибе, когда авианосец входит в "зону поражения оружием", все каналы связи отключаются, чтобы оставаться незаметным для потенциального противника.

Цифровая изоляция на борту – не вопрос комфорта, а элемент выживания. В условиях современной войны даже сигнал смартфона может стоить слишком дорого.

