Командующий Нацгвардии раскрыл, чего не хватает Украине для победы

Украине для победы прежде всего нужно больше стратегического вооружения. Такое мнение высказал командующий Национальной гвардией Украины, бригадный генерал Александр Пивненко в интервью BBC Украина.

"Это могут быть ракеты дальнего действия, для того, чтобы уничтожать командные пункты, уничтожать их пилотов, так, как они делают своими самолетами, своими КАБами, чего у нас, к сожалению, нет в том количестве и в том объеме, чтобы давать ответный удар", – сказал Пивненко.

Он добавил, что у Украины есть дальнобойные ударные дроны "Deep Strike", которые выполняют задачи. Однако важным остается уничтожение вражеских целей на оперативную глубину.

"На тактическом уровне у нас есть все необходимые виды вооружения – и дроны, и FPV-дроны. Мы работаем очень неплохо. А вот на оперативной глубине нам бы нужно было такое вооружение, которое могло бы действовать как дальние ракеты, типа HIMARS, установки, которые мы бы запускали со своих самолетов и выполняли эти задачи", – добавил Пивненко.

По его словам, Украине также не хватает личного состава для проведения ротаций: "Чтобы у нас был второй комплект войск, например, и мы могли спокойно делать ротации, комплект на комплект, давать людям отдыхать, давать отпуска. К сожалению, этого у нас нет в полной мере".

Удары по РФ: важные новости

Ранее стало известно, что СБУ дронами атаковали нефтебазу "Великолукская" в Псковской области. По данным источников УНИАН, на объекте прогремело не менее четырех взрывов, после чего там начался масштабный пожар.

Также БПЛА нанесли удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу, что в Краснодарском крае РФ. По данным местного оперативного штаба, там был поврежден резервуар с нефтепродуктами. А площадь пожара составляет около 700 квадратных метров.

