Доступный, но с впечатляющим дизайном: назван самый популярный автомобиль в Европе

Renault Clio ценят за сочетание стильного дизайна, экономичности и передовых технологий.

Рейтинг самых продаваемых автомобилей в Европе в 2025 году возглавил Renault Clio, тогда как Dacia Sandero опустилась на вторую позицию. Такие данные приводит портал Focus2Move.

Учитывая данные за весь 2025 год, продажи Renault Clio выросли на внушительные 8,6%. В то же время Dacia Sandero "просела" на рынке на 8,2%. На третьем месте оказался кроссовер Volkswagen T-Roc.

Автомобили от популярного немецкого автобренда заняли также четвертую и пятую позицию, а замыкает десятку лидеров действительно "народная" Skoda Octavia.

ТОП-10 самых популярных автомобилей в Европе:

Renault Clio (+8,6%). Dacia Sandero (-8,2%). Volkswagen T-Roc (+9,9%). Volkswagen Golf (-13,8%). Volkswagen Tiguan (-3,1%). Dacia Duster (-3,2%). Toyota Yaris (-13,1%). Opel Corsa (+7,4%). Tesla Model Y (-16,7%). Skoda Octavia (-11,7%).

Мировой авторынок – последние новости

Tesla Model Y вновь подтвердила статус самого популярного автомобиля в мире. Больше всего сократились продажи модели в США (-15,8%) и Европе (-16,6%), тогда как в Азии падение оказалось минимальным и составило всего 2,2%. В итоге Tesla Model Y сохранила рыночную долю на уровне 1,2% и удержала позицию самого популярного автомобиля.

Отметим также, что рейтинг самых продаваемых автомобильных брендов 2025 года по состоянию на ноябрь возглавляла японская Toyota, которая уверенно сохраняла лидерство с долей 10,6% на мировом рынке.

