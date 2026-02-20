Кисилевский назвал фарисейством критику временного ограничения экспорта металлолома, звучащую из Польши

Отмечается, что польский рынок металлолома всегда был и остается профицитным, на украинский импорт приходилось не более 5% всего объема.

Решение правительства Украины ввести "нулевую" квоту на экспорт металлолома до конца 2026 года вызвало критику со стороны представителей польской партии "Конфедерация", известной своей антиукраинской позицией. Однако все эти заявления польских политиков являются чистым фарисейством. Такое мнение в комментарии РБК-Украина высказал народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам развития экономики Дмитрий Кисилевский.

Как пишет издание, польский рынок металлолома всегда был и остается профицитным, на украинский импорт приходилось не более 5% всего объема, который, кстати, почти полностью реэкспортировался из Польши в другие страны, в частности, Турцию и Индию.

С помощью таких схем реэкспорта, отмечает Дмитрий Кисилевский, экспортеры украинского лома не только уменьшают объем сырья, которое должно обеспечивать национальную экономику, но и избегают уплаты таможенных платежей при его вывозе на мировой рынок. "Схемы по уклонению от уплаты пошлины на лом через ЕС стоили государству Украина 3,5 млрд гривен только за прошлый год", - прокомментировал он.

Видео дня

"Если говорить о польских экономических интересах, стоит упомянуть еще один аспект. С потерей производства кокса в Покровске Донецкой области, Украина начала импортировать польский коксующийся уголь и кокс", - пишет издание. И приводит комментарий Дмитрия Кисилевского: "Кейс с закупкой польского коксующегося угля и кокса украинским горно-металлургическим комплексом ярко демонстрирует, что все эти заявления польских политиков – это чистое лицемерие".

Отмечается, что польская угольная промышленность сейчас находится в глубоком кризисе. Парламентарий приводит следующий пример: флагман отрасли, государственная компания Jastrzębska Spółka Węglowa генерирует убытки и уже сегодня рассматриваются варианты реструктуризации и приватизации шахт.

"Покупка украинскими металлургами польского угля и кокса – это спасательный круг для польских шахт, которые без этого остановились бы, и большое количество польских шахтеров осталось бы без работы", – добавил Дмитрий Кисилевский.

К тому же Польша имеет положительное сальдо торгового баланса с Украиной, то есть поляки больше продают в нашу страну, чем мы им. Так, за 2025 год импорт из Польши в Украину составил 8 млрд долларов, а экспорт в эту страну - 5,1 млрд долларов.