На фронте погиб многократный чемпион Украины и Кубков мира по кикбоксингу

Спортсмен и тренер завоевал многочисленные титулы на национальном и мировом уровне, имел звание мастера спорта международного класса WAKO.

15 февраля в боях против российских оккупантов погиб украинский спортсмен и тренер Дмитрий Русецкий, сообщила президент Федерации кикбоксинга Украины Ольга Павленко.

Воин погиб вблизи населенного пункта Писаревка Сумской области во время выполнения боевого задания.

Дмитрий Русецкий был многократным чемпионом Украины и победителем Кубков мира по кикбоксингу, имел звание мастера спорта международного класса WAKO. В гражданской жизни он также работал тренером, воспитывая молодых спортсменов и будущих чемпионов.

"Невероятно талантливый спортсмен, наставник и тренер, который посвятил свою жизнь развитию молодежи и воспитанию настоящих чемпионов. Дмитрий был не только сильным бойцом на ринге, но и мужественным Защитником Украины. Светлая память воину, спортсмену и Человеку с большой буквы. Герои не умирают", – отметили в Федерации кикбоксинга Украины.

Павленко выразила искренние соболезнования семье и близким Русецкого, подчеркнув, что его сила духа и преданность Родине навсегда останутся в памяти украинского спорта и государства.

Потери Украины в войне - последние новости

Как сообщал УНИАН, недавно стало известно, что на российско-украинской войне погиб бывший народный депутат от "Радикальной партии" Роман Калиш.

Калиш погиб в результате атаки вражеского дрона. Бывший нардеп ранее служил в спецподразделении "Альфа" Службы безопасности Украины.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала полномасштабной войны официально погибли 55 тысяч украинских военных. В то же время он отметил, что есть большое количество людей, которые считаются без вести пропавшими.

