Бабиш усилит противников помощи Украине в ЕС - Венгрию и Словакию.

После победы миллиардера Андрея Бабиша на парламентских выборах в Чехии усиливается угроза дальнейшего ограничения поддержки Украины со стороны ЕС.

Об этом пишет The Guardian, подчеркивая, что предвыборное обещание Бабиша прекратить военную помощь Украине сближает его с премьер-министрами Венгрии и Словакии Виктором Орбаном и Робертом Фицо.

"Это знаменует собой резкий поворот, поскольку уходящее чешское правоцентристское правительство Петра Фиалы поддерживало Украину с момента вторжения России в 2022 году. Вероятный будущий премьер-министр пообещал пересмотреть возглавляемую Чехией международную кампанию, начатую нынешним чешским правительством, которое поставило Украине 3,5 млн артиллерийских снарядов с 2024 года", - пишет издание.

В то же время после встречи с президентом Чехии Петром Павелом Бабиш заявил, что называть его потенциальным возмутителем спокойствия "несправедливо". Он также подчеркнул свою проевропейскую позицию и желание, чтобы "Европа функционировала хорошо".

"Ежегодно мы отправляем 2,5 млрд евро из бюджета в Брюссель. И, конечно же, Брюссель помогает Украине. Так что, я думаю, мы в теме", — сказал Бабиш.

Он также заявил украинским СМИ, что Украина "не готова к ЕС" и что "сначала нам нужно закончить войну". При этом Бабиш заявил, что готов обсудить этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Выборы в Чехии

4 октября в Чехии прошли парламентские выборы. После подсчета почти 100% бюллетеней партия экс-премьера Андрея Бабиша набирает 34,66% голосов, тогда как правящий блок Spolu премьера Петра Фиалы получил 23,27%.

Он уже обещал свернуть помощь Украине и заявлял, что наша страна не готова к вступлению в ЕС.

