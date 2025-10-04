Партия Андрея Бабиша получает около 80 мест в парламенте.

Правый популист Андрей Бабиш и его движение ANO идут к победе на ключевых выборах, которые могут превратить Чехию в новую "головную боль" для ЕС.

По данным после подсчёта бюллетеней в 99,69% процентах избирательных округов, ANO лидирует с 35 процентами голосов (~80 мест в парламенте, однако это не большинство), значительно опережая правящую центристско-правую коалицию Spolu ("Вместе") во главе с премьер-министром Петром Фиалой, которая набирает около 22 процентов, пишет Politico. Явка избирателей на данный момент составляет 68 процентов — это самый высокий показатель с выборов 1998 года.

Партия STAN ("Старосты и независимые"), четвёртый член нынешней правящей коалиции, идёт третьей с 10 процентами, за ней следует крайне правая, евроскептическая партия "Свобода и прямая демократия" (SPD) с 8 процентами — по сравнению с 13 процентами в недавних опросах.

Сообщается, что Европа с осторожностью наблюдает за выборами в Чехии, так как Бабиш пообещал свернуть чешскую инициативу по поставкам боеприпасов для Украины, оспорить планы НАТО по увеличению военных расходов и противостоять "Зеленому курсу" Европейской комиссии.

Критики опасаются, что если миллиардер вновь придёт к власти, Чехия может стать новой "больной точкой" для ЕС наряду с Венгрией Виктора Орбана и Словакией Роберта Фицо.

Что заявлял Бабиш про Украину и НАТО

Миллиардер и сельскохозяйственный магнат, который вёл кампанию с обещаниями дешёвой энергии, повышения пенсий и приоритета интересов Чехии над интересами Украины, уже занимал пост премьер-министра с 2017 по 2021 год. В 2023 году он баллотировался в президенты, но проиграл генералу Петру Павелу.

Тогда, после объявления итогов первого тура в ходе выборов президента Чехии, на билбордах по всей стране стали появляться плакаты Андрея Бабиша, в которых были следующие лозунги: "Я не буду втягивать Чехию в войну. Я дипломат, а не военный".

Кроме того, он заявлял, что не отправил бы чешских солдат на защиту НАТО в случае нападения на Польшу или страны Балтии.

Что касается текущих парламентских выборов, то в их преддверии он заявил, что его партия прекратит поставки боеприпасов Украине в случае победы, пишет Reuters. Бабиш подчеркнул, что средства, ранее направляемые на военную помощь Украине, были бы перераспределены на поддержку чешских граждан.

Выборы в Чехии - что еще известно

Ранее УНИАН сообщал, что поставки артснарядов в Украину могут быстро сократиться, ведь Бабиш является критиком чешской инициативы. Эта инициатива позволила поставить украинской армии 3,5 миллиона снарядов крупного калибра за восемнадцать месяцев. Однако вскоре она может прекратиться.

Политолог Тарас Загородний, в свою очередь, объяснил позицию антиукраинских партий в Чехии. "Она не антиукраинская", - подчеркнул он. И рассказал, почему именно.

