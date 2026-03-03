Иран на переговорах заявлял, что способен создать 11 ядерных бомб, - Уиткофф

По его словам, к третьему раунду переговоров стало ясно, что достичь соглашения невозможно.

Представители Ирана на переговорах хвастались, что у них достаточно ядерного топлива для изготовления 11 бомб. Об этом рассказал спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.

По его словам, Иран заявил об этом еще во время первого раунда переговоров.

"На той первой встрече оба иранских переговорщика прямо и без всякого стеснения заявили нам, что у них есть 460 килограммов 60%-ного ядерного топлива, и они знают, что из этого можно изготовить 11 ядерных бомб, и это стало началом их переговорной позиции", - подчеркнул Уиткофф.

Он также добавил, что представители Ирана "гордились" тем, что смогли обойти протоколы контроля, чтобы достичь этого уровня.

Уиткофф также описал последние безуспешные попытки достичь ядерного соглашения с Ираном.

Он рассказал, что президент США Дональд Трамп отправил его и Джареда Кушнера на переговоры в Женеве, чтобы выяснить, насколько серьезно Иран настроен на заключение сделки, отвечающей целям США.

По словам Уиткоффа, американская делегация предложила десятилетний перерыв в обогащении урана.

"Мы обсуждали с ними десятилетний полный отказ от обогащения, и мы бы оплачивали топливо", – сказал он. "Они отклонили это предложение, что в тот самый момент показало нам, что у них нет никаких планов, кроме как сохранить обогащение для создания оружия".

Уиткофф сказал, что он и Кушнер считали, что к концу второй встречи соглашение, скорее всего, не будет достигнуто, но вернулись на третий раунд в качестве последней попытки.

"Было совершенно ясно, что это будет невозможно, уже к концу второй встречи, но затем мы вернулись к третьей встрече для последней попытки", – сказал он. - "На той встрече позитивных результатов не было".

Операция США в Иране - последние новости

Ранее в США раскрыли цели военной операции в Иране. В частности, Вашингтон хочет гарантировать, что ближневосточная страна никогда не получит ядерное оружие. Также США стремятся к полному уничтожению ракетного арсенала Ирана и ликвидации всей ракетной промышленности страны.

Также Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Объединенные Арабские Эмираты и Катар через союзников просят убедить президента США Дональда Трампа перейти к дипломатическому решению конфликта с Ираном. ОАЭ и Катар выступают за дипломатическое урегулирование конфликта, чтобы предотвратить эскалацию в регионе. Также они обеспокоены тем, что может произойти резкий рост цен на энергоносители.

