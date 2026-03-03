Посреди Арктики ученые нашли старый секретный полигон, который давно считался исчезнувшим

Он был похоронен под 30 метрами полярного льда.

В апреле 2024 года исследовательский самолет NASA пролетал над северной Гренландией. Тогда ученые ожидали увидеть под собой равномерные слои льда, однако их радар зафиксировал четкие контуры углубленного сооружения примерно на 30 метров под поверхностью. Об этом пишет Econews.

Такая неожиданность оказалась давно заброшенной военной базой США, построенной во время холодной войны.

"Случайное открытие дает ученым возможность по-новому взглянуть на секретное сооружение и напоминает, что старые решения по ядерным технологиям и отходам все еще имеют последствия в условиях потепления климата", - отмечают в публикации.

Видео дня

Кэмп Сенчури, который часто называют "городом под льдом", был построен в 1959 году Инженерным корпусом армии США на северо-западе Гренландии. Инженеры прокопали сеть туннелей во льду у поверхности и заполнили их сборными зданиями для спальных помещений, лабораторий, кухни, часовни и небольшой библиотеки.

"В свой расцвет база могла вместить около 200 человек и питалась от портативного ядерного реактора, известного как PM 2A. Официально это была исследовательская станция, но она также служила испытательной площадкой для проекта Iceworm, секретного плана по сокрытию сотен ядерных ракет под арктическим льдом, пока движение льда не заставило военных закрыть лагерь в 1967 году", - рассказали в Econews.

Когда самолет NASA пролетал примерно в 240 км к востоку от космической базы Питтуффик, радар посылал импульсы радиоволн в лед и слушал эхо.

"Мы искали ледовое ложе, и вдруг появился Кэмп Сенчури. Сначала мы не знали, что это такое", - отметил Алекс Гарднер после того, как его коллега Чад Грин сопоставил странные узоры в данных с историческими картами базы.

Когда этот объект закрыли, ядерный реактор был демонтирован, однако большая часть физической инфраструктуры осталась на месте вместе с топливом, сточными водами и низкоактивными радиоактивными материалами.

В исследовании 2016 года, проведенном под руководством гляциолога Уильяма Колгана, было подсчитано, что на этом месте хранится около 200 000 литров дизельного топлива и примерно 24 миллиона литров сточных вод, включая канализационные стоки и другие загрязнители, которые замерзли внутри ледяного покрова", - добавляют в издании.

Тогда исследователи предупредили, что дальнейшее потепление может в конечном итоге привести к тому, что местность перейдет от чистого прироста снега к чистой потере льда, что приблизит погребенные обломки и загрязнители к поверхности.

Отмечается, что последние данные мониторинга климата показывают, что отходы вряд ли станут угрозой до конца этого века. Однако модели до сих пор показывают, что в регионе наблюдается тенденция к увеличению таяния и просачивания воды в уплотненном снегу у поверхности.

"Случайное обнаружение Кемп-Сентури зафиксировало как призрак ядерной эры, так и критически важный набор данных для климатических моделей, которые будут определять, как общества адаптируются к потеплению климата", - подытожили в Econews.

Другие интересные исследования

Ранее стало известно, какое животное станет главным на Земле, если люди исчезнут. Отмечается, что его нервная система не похожа ни на что другое в животном мире.

Также сообщалось, что в Алжире нашли след морского "монстра", который заполнил пробел в истории динозавров. Такая окаменелость была обнаружена в 2025 году в Джебель-Эссене.

Вас также могут заинтересовать новости: