Иоганн Вадефуль отметил, что пока рано говорить об успехе переговоров в Берлине.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль подвел положительные итоги после первого раунда переговоров по Украине между президентом Владимиром Зеленским и делегацией США в Берлине. Об этом пишет ntv.

"Переговоры еще никогда не были такими серьезными, как сейчас", - заявил он в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

Также он отметил решающую роль европейских союзников в мирных усилиях. По словам министра, перед переговорами по Украине американская делегация "очевидно" согласовала свою позицию с Москвой.

Вадефуль добавил, что переговоры в Берлине были "существенными" для достижения общей позиции, а будут ли они успешными, "мы узнаем только в конце недели".

"Владимир Путин не должен ошибаться: мы решительно настроены сохранить обороноспособность Украины", - отметил дипломат.

Мирные переговоры - последние новости

Ранее BILD написал, что во время переговоров Зеленский отказался обсуждать односторонний выход из Донбасса. По словам журналистов, Украина готова к временному "замораживанию" фронта и потере контроля над оккупированными РФ землями, однако категорически отвергает требование вывести ВСУ со всего Донбасса.

Также Институт изучения войны (ISW) сообщал, что Кремль угрожает отрицать европейские и украинские правки по мирному плану. Советник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что РФ "очень четко" выразила свою позицию и что будет иметь "решительные возражения", если Украина и Европа внесут поправки.

Он сказал, что Россия не примет положений, которые связаны с различными "территориальными вопросами", среди которых любые дискуссии о демилитаризованной "буферной" зоне на Донбассе.

