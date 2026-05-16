Россия и Китай могут что-то затевать: политолог раскрыл возможные планы Путина и Си

Намерения лидеров этих двух стран подкрепляют недавние заявления Трампа, сделанные им в Пекине.

Нападение России на одну из стран Европы может быть отвлекающим маневром от войны на Тайване, которую может начать Китай.

Об этом сказал в эфире Radio NV политолог Петр Олещук, комментируя визит президента США Дональда Трампа в Китай и предстоящий визит в эту страну российского диктатора Владимира Путина.

"Здесь все может быть сложнее. В этой ситуации Путин будет обращаться к своему китайскому покровителю по поводу каких-то других средств, которые он планирует использовать в войне против Украины. Можно вообще думать не банально – много говорили о возможности путинской агрессии против Европы и, учитывая заявления, которые наговорил Трамп, вырисовывается довольно интересная схема. Трамп де-факто отказался публично от защиты Тайваня, следовательно, Китай может перейти к активной фазе подготовки к этой войне", – подчеркнул Олещук.

Он напомнил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте говорил, что Китай может использовать локальную агрессию России против стран Альянса как отвлекающий маневр для собственных действий в отношении Тайваня.

"Возможно, они согласовывают соответствующие планы. Опять же, президент Украины говорил о наличии у украинской разведки информации о возможности вовлечения в войну Беларуси. Есть несколько сценариев, один из которых предусматривает – нападение из Беларуси на Украину, а другой – нападение Беларуси на одну из стран НАТО", – рассказал Олещук.

Он добавил, что складывается интересная ситуация, когда "все будут ждать призыва к миру от этой встречи, но может быть наоборот – продвижение к какой-то большой глобальной войне":

"Наступление на страны Европы может быть отвлекающим маневром от войны на Тайване, которая, очевидно, была одной из основных тем обсуждения между лидерами США и Китая, поэтому в конечном итоге выстраивается очень интересная схема".

Что касается принятого в РФ закона, который позволяет Путину вводить войска в другие страны, политолог отметил, что это может привести к рискованной ситуации. По словам Олещука, этот закон является своеобразной информационной операцией РФ.

"Они начинают информационное давление на страны Европы. Следующие действия могут быть такими, что где-то в Нарве якобы угнетают россиян и будет информационная кампания, в других странах Балтии также может быть такая же ситуация, а дальше набор, который известен всем украинцам – "зеленые" человечки, военные, которые заблудились на учениях. Подобный риск существует. Европейцам необходимо наконец признать эту реальность", – подчеркнул Олещук.

Визит Путина в Китай

Как сообщал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин прибудет в Пекин 19–20 мая, где он проведет переговоры с Си Цзиньпином на фоне активной международной дипломатии США и Китая.

Поездка Путина состоится вскоре после саммита в Пекине между Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом, что придает визиту дополнительное геополитическое значение.

Эти переговоры могут еще больше укрепить альянс между Москвой и Пекином на фоне глобальной напряженности.

