Вступление Швеции и Финляндии в НАТО не сделало Балтийское море "натовским озером".

Страны Балтийского моря не могут позволить себе даже легкий случай "морской слепоты", поскольку нарушение морских границ не менее важно, чем пересечение сухопутных.

Об этом в колонке для Financial Times пишет писательница Элизабет Бро. Она напоминает, что на днях российские пограничники убрали эстонские плавучие буи, которые обозначали судоходные пути в реке Нарва. "Этим простым поступком Россия продемонстрировала свое намерение оспорить эти границы", - считает она.

Председатель парламентского комитета по иностранным делам Марко Михкельсон назвал действия российских пограничников провокацией, с помощью которой Москва хотела проверить реакцию Эстонии и попытаться создать серую зону на границах НАТО.

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Министерство иностранных дел Эстонии заявило, что снятие буев хорошо вписывается в более широкую картину провокационного поведения России, в том числе на границах с соседями. Недавно СМИ сообщали, что страна хочет в одностороннем порядке изменить морскую границу с Финляндией и Литвой.

По словам Бро, многие считали, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО сделало Балтийское море "натовским озером", однако эти инциденты иллюстрируют ошибочность такого мнения. Автор отмечает, что неуважение к морским границам пошатнет глобальную морскую систему. Она приводит в пример Китай, который ожесточенно оспаривает морские границы нескольких соседних стран.

"Несмотря на то, что нарушение морских границ кажется менее драматичным, чем пересечение солдатами сухопутных границ, оно не менее важно. Они тоже определяют, что принадлежит стране. Если они нарушаются или изменяются в одностороннем порядке, то водные виды деятельности, такие как судоходство, сталкиваются с беспорядком, а правила, на которых страны мира строят свое сосуществование, начинают шататься", - добавляет писательница.

Бывший посол Литвы в НАТО Витаутас Лешкявичюс рассказал ей, что в течение нескольких месяцев "теневые" суда угрожали нескольким соседним странам, перевозя нефть через их воды рискованным способом. Некоторые из этих кораблей стоят у побережья Готланда и отказываются от лоцманской проводки в Большом поясе Дании, что повышает риск аварийных ситуаций. "Они прощупывают почву как в переносном, так и в прямом смысле", - сказал он.

Бро отмечает, что любые агрессивные действия России будут иметь серьезные последствия, поэтому страны Балтийского моря не могут позволить себе даже легкий случай "морской слепоты".

"Что Кремль попытается сделать дальше? Еще больше изменений морских границ? Преследование торговых судов по примеру Китая или блокада судоходства в Балтийском море под видом обеспечения правопорядка?" - спрашивает она.

Посягательство РФ на чужие границы: последние новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 23 мая российские пограничники без объяснений сняли эстонские плавучие бои. Страна требовала возвращения этих средств.

Накануне российские СМИ сообщили о намерении Москвы изменить в одностороннем порядке морские границы с Литвой и Финляндией. Вскоре проект этого закона исчез с сайта.

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