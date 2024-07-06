В Кишиневе осознают, что эта стратегия рискованная, но может быть необходимой.

В Молдове заявили, что будут высылать российских дипломатов, если Москва предпримет новые действия, наносящие ущерб интересам страны.

Издание Reuters пишет, что после президентских выборов в марте Молдова выслала российского дипломата из-за того, что Москва открыла четыре избирательных участка в непризнанной Приднестровской молдавской республики. Молдова разрешила открыть один избирательный участок в Кишиневе.

Молдова также приказала сократить штат посольства России на 45 человек в 2023 году после того, как она заявила, что Россия использует там оборудование для шпионажа.

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"Если действия продолжат наносить ущерб национальным интересам Молдовы, как это было в случае с организацией так называемых российских президентских выборов на восточном берегу Днестра... это остается вариантом", - заявил министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой.

Он признал, что такая стратегия рискованна, поскольку ответные российские высылки молдавских дипломатов могут затруднить работу посольства в Москве.

"Нам нужен сбалансированный подход. С одной стороны, мы должны заботиться о национальной безопасности, а с другой - о наших гражданах в диаспоре и наших интересах. Нам нужно понимание, чтобы поддерживать этот сложный баланс", - отметил дипломат.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Москва готова принять ответные меры в случае новых высылок.

"Кишинев делает неправильные выводы. Судя по всему, они нацелены на эскалацию напряженности в наших отношениях. Что касается ответных мер, то вы знаете, что не было ни одного случая, чтобы мы не отреагировали должным образом", - заявил Галузин.

Молдова на путив ЕС - последние новости

Отношения Молдовы с Россией ухудшились после того, как президент Майя Санду осудила вторжение в Украину и возглавила движение за вступление в Европейский союз. Санду называет Россию и коррупцию двумя самыми большими угрозами для своей страны.

Молдова и Украина начали переговоры о вступлении в ЕС, и Санду назначила на октябрь референдум о присоединении к блоку - одновременно с президентскими выборами, на которых она претендует на переизбрание.

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