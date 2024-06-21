Украина подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года.

Совет Европейского Союза официально утвердил переговорные рамки о вступлении Украины и Молдовы. Уже 25 июня ЕС начнет подготовку к межправительственным конференциям с этими странами, сообщается на странице Бельгийского председательства в ЕС в Х.

"Совет ЕС одобрил общие позиции ЕС, в том числе переговорные рамки, для переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. Это открывает путь для запуска переговоров во вторник 25 июня в Люксембурге", - говорится в заявлении.

О начале переговоров по вступлению Молдовы в ЕС сообщила также президент страны Майя Санду.

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"Стать членом ЕС - это наш путь к миру, процветанию и лучшей жизни для всех граждан. Желаем нашей делегации успехов во время официального начала переговоров в Люксембурге на следующей неделе", - написала Санду в своем аккаунте в Х.

Как известно, Украина подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года и уже в июне этого же года получила статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Вступление Украины в Евросоюз - последние новости

Как писал УНИАН, недавно президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что переговоры по вступлению Украины в ЕС должны начаться до конца июня. Отмечается, что Украина выполнила для этого все, что было нужно.

"Украина выполнила все шаги, которые мы (ЕК - УНИАН) прописали и сформулировали. Поэтому, мы верим, что Европейский Союз должен начать переговоры о вступлении уже до конца июня", - сказала она.

Кроме того, недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина приблизилась вплотную к фактическому старту переговоров о вступлении в ЕС.

"Быть сейчас с Украиной - это быть с Европой и за Европу, за мирную Европу. У нас в это время таких испытаний, во время этой войны, мы все увидели, насколько важно, чтобы Европа не проявляла никакой слабости, и особенно в вопросах, которые укрепляют Европу", - отметил глава государства.

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