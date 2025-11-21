Еть опасения, что команда Трампа ищет способы позволить ему полностью уйти от этого конфликта.

Украина и Европа не могут полностью отвергнуть предложенный США "мирный план" из-за риска оттолкнуть Дональда Трампа, пишет обозреватель Sky News Доминик Вагхорн.

Он напоминает, что предложенный план из 28 пунктов был подготовлен переговорщиком Трампа Стивом Виткоффом и кремлевским чиновником Кириллом Дмитриевым без участия Европы и Украины. Оно фактически выдаёт российские требования за мирное предложение.

Этот план появился в мучительное для украинцев время – на фоне разрушительных воздушных атак РФ, на грани потери своего ключевого опорного города, Покровска и к тому же в процессе самого серьёзного политического кризиса с начала войны.

Видео дня

"Есть подозрение, что Витков и Дмитриев сговорились, чтобы выбрать этот момент для ещё большего давления на президента Украины", - отмечает Вагхорн.

Однако, как ни странно, именно это сейчас может помочь президенту Зеленскому преодолеть кризис, отмечает он:

"В Киеве план Виткова-Дмитриева вызвал всеобщее осуждение и возмущение. У соперников нет иного выбора, кроме как сплотиться вокруг украинского лидера военного времени, столкнувшегося с такими необоснованными требованиями".

Истоки этого плана неясны

План мог быть рожден из преувеличенной веры Дональда Трампа в свои миротворческие способности. К тому же, есть опасения, что команда Трампа ищет способы позволить ему полностью уйти от этого конфликта, обвинив украинскую неуступчивость в провале его дипломатии, отмечает аналитик.

В то же время Европа и Украина не могут полностью отвергнуть этот план, из-за риска оттолкнуть Трампа:

"Они будут тянуть время и надеяться, что, несмотря на все доказательства, его всё ещё можно убедить покинуть Кремль и оказать давление на Владимира Путина, чтобы тот прекратил войну, вместо того, чтобы заставить Украину сдаться".

Мирный план - реакция

Зеленский, комментируя "мирный план", заявил, что украинская власть не будет делать резких заявлений и настроена на четкую, честную работу.

в свою очередь в ЕС выразили четкую поддержку Украине на фоне сообщений о подготовке Соединенными Штатами и Россией плана без участия Украины и Европы о завершении войны.

Высокая представительница ЕС Кая Каллас заявила, что в ЕС придерживаются четкого плана из двух пунктов: во-первых - ослабление России, во-вторых - поддержка Украины".

Вас также могут заинтересовать новости: