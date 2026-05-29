Песков заявил, что Европа является стороной конфликта на стороне Украины.

В Кремле выступили против того, чтобы Европа стала посредником в мирных переговорах по завершению войны в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он обосновал свое заявление тем, что Европа является стороной конфликта и поддерживает Украину.

"В настоящий момент Европа является стороной конфликта на стороне Украины. Не забывайте, что европейское оружие непосредственно стреляет по нам и абстрагироваться от этого невозможно. Поэтому, конечно, в таком статусе Европа не может претендовать на посредничество никак", – сказал он.

Он также заявил, что "полный отказ от диалога с РФ является самой большой ошибкой Брюсселя", назвав это причиной тупика, в который зашли дипломатические отношения.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Европейский Союз не может выступать нейтральным посредником в переговорах между Украиной и Россией, поскольку открыто поддерживает Киев и защищает собственные интересы в сфере безопасности.

Каллас отвергла идею назначения специального представителя ЕС для переговоров с Москвой. По ее словам, Евросоюз не способен одинаково относиться к обеим сторонам войны.

