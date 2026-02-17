Причина отсутствия прогресса – в позиции представителя Москвы.

17 февраля в Женеве состоялись очередные переговоры между Украиной, Соединенными Штатами Америки и Россией. Встреча политической группы сегодня зашла в тупик.

Об этом со ссылкой на два осведомленных источника сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети Х. По его словам, причина отсутствия прогресса – в позиции представителя Москвы.

"Два осведомленных источника сообщили мне, что переговоры в политической группе в Женеве сегодня "зашли в тупик". Источники отметили, что причиной этого стали позиции, высказанные новым главным переговорщиком России Владимиром Мединским", – говорится в сообщении.

Видео дня

Кто такой Владимир Мединский

Новый глава делегации РФ – председатель Межведомственной комиссии по историческому просвещению Российской Федерации, министр культуры и помощник российского диктатора Владимира Путина.

Ранее он использовал заявления об истории как повод для российского вторжения в Украину.

Аналитик Sky News Майкл Кларк отметил, что возвращение Мединского в состав делегации РФ свидетельствует о том, что Путин "не хочет ничего добиться" на мирных переговорах в Женеве.

Самого же Мединского британский аналитик назвал "мерзким типом", у которого "безумное представление о российской истории" и который любит "читать всем лекции" на эту тему.

Вас также могут заинтересовать новости: