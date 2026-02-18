Умеров поделился результатами первого дня мирных переговоров в Женеве

Умеров рассказал, что обсуждения были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и глава украинской делегации на мирных переговорах в Женеве Рустем Умеров поделился, что после совместной части на трехсторонних переговорах работа в группах по направлениям продолжилась. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Умеров поделился, что по состоянию на вечер вторника, 17 февраля, политический и военный блоки завершили работу.

"После совместной части продолжили работу в группах по направлениям. Обсуждения были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений", - рассказал секретарь СНБО.

Он поблагодарил американских партнеров за конструктивное взаимодействие и готовность работать в рабочем темпе.

Умеров отметил, что доложит президенту Украины Владимиру Зеленскому о результатах первого дня переговоров. По его словам, в среду, 18 февраля, работа делегаций будет продолжена.

"О результатах первого дня переговоров в Женеве сегодня будет доклад Президенту Украины. Завтра утром политическая и военная группы продолжат работу", - говорится в сообщении.

Впоследствии Умеров также написал, что провел отдельную встречу с представителями США и европейских партнеров - Франции, Великобритании, Германии, Италии и Швейцарии.

Он подчеркнул важность сохранения общего видения между Украиной, США и Европой.

"Обсудили итоги сегодняшнего раунда переговоров и синхронизировали подходы относительно дальнейших шагов. Важно сохранять общее видение и координацию действий между Украиной, США и Европой", - написал секретарь СНБО.

По его словам, есть понимание общей ответственности за результат.

Мирные переговоры в Женеве: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что журналист Axios Барак Равид со ссылкой на два осведомленных источника сообщил, что переговоры между Украиной, США и Россией зашли в тупик. Равид поделился, что, как ему сообщили источники, причиной этого стали позиции, высказанные новым главным переговорщиком России Владимиром Мединским. Примечательно, что он ранее использовал заявления об истории как повод для российского вторжения в Украину.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский поручил своей команде организовать ему встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Женеве. Зеленский считает, что лучшим способом достичь прорыва в вопросе территорий является встреча с Путиным лицом к лицу. Зеленский готов обсудить вопрос вывода войск, но призвал Москву отвести свои войска на равнозначное расстояние. Также президент Украины отверг претензии России на суверенитет над Донбассом.

