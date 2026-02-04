Главный дипломат Макрона провел переговоры в Москве, - Reuters

Премьер-министр Франции не подтвердил и не опроверг факт переговоров.

Главный дипломат президента Франции Эммануэля Макрона во вторник, 3 февраля, находился в Москве для проведения переговоров с российскими официальными лицами. Об этом сообщили источники Reuters.

Первый источник сообщил, что Эммануэль Бонн, возглавляющий дипломатический отдел Макрона с 2019 года, встречался с официальными лицами в Кремле. Он не предоставил дополнительных подробностей, лишь сказав, что целью является диалог по ключевым вопросам, прежде всего по Украине.

Премьер-министр Франции не подтвердил и не опроверг факт переговоров, но заявил:

Видео дня

"Как президент сказал вчера у себя на пороге, обсуждения ведутся на техническом уровне в условиях полной прозрачности и в консультации с президентом Зеленским и с главными европейскими коллегами".

Два дипломатических источника сообщили, что союзники были проинформированы об инициативе и что Бонн провел переговоры с Юрием Ушаковым, старшим помощником президента России Владимира Путина.

Отмечается, что европейские лидеры, опасающиеся военных амбиций Путина, были недовольны своим исключением из мирных переговоров, проводимых администрацией президента США Дональда Трампа, и вынуждены вместо этого, оставаясь в стороне, укреплять переговорные позиции Украины.

Возобновление диалога ЕС с Путиным

В декабре Макрон заявил, что европейцам придется возобновить прямые переговоры с Путиным, если последние усилия США по заключению мирного соглашения по Украине потерпят неудачу.

Позже он рассказал, что предпринимаются усилия по возобновлению диалога с Путиным.

"Он готовится, и поэтому ведутся обсуждения на техническом уровне. Важно, чтобы европейцы восстановили свои собственные каналы обсуждения", - сказал он, добавив, что это делается в консультации с Украиной.

Вас также могут заинтересовать новости: