Как закончится война в Украине - это судьбоносный вопрос для Европы, - немецкий дипломат

Ишингер предупредил, что как только войска Путина перестанут быть связаны в Украине, возникнет опасность для Восточной Европы и стран Балтии.

Возможное прекращение огня в Украине может вызвать угрозу для восточных стран НАТО. Такое мнение высказал председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью Tagesspiegel.

Он пояснил, что в настоящее время, пока РФ воюет против Украины, российская армия несет значительные потери. Но если в Украине наступит режим тишины, Кремль получит возможность восстанавливать и наращивать свой военный потенциал.

Ишингер подчеркнул, что именно Украина сдерживает российскую угрозу не только для себя, но и для всей Европы. В связи с этим он отметил, что простое прекращение огня без реальных ограничений на военное развертывание РФ в западных округах не сделает Европу более безопасной.

Видео дня

"То, как закончится война в Украине - это судьбоносный вопрос для всей Европы", - считает Ишингер.

Он отметил, что цель российского диктатора Владимира Путина известна, поскольку он сам о ней говорил. Он хочет восстановить ситуацию до 1997 года, когда НАТО приняло Польшу, Чехию и Венгрию.

"Путин хочет вывести американцев из Европы. Этим он преследует старую советскую цель. Мы должны воспринимать все это серьезно и не делать вид, что это просто выдача желаемого за действительное", - подчеркнул Ишингер.

Что должна делать Европа

Он предупредил, что в случае перемирия Западу не стоит "расслабляться и сидеть сложа руки".

Он добавил, что в любом случае больше нет надежды на то, что США вернутся к активной военной поддержке Украины в ближайшем будущем. "К сожалению, я не вижу никаких признаков этого", - сказал Ишингер.

Таким образом, как отметил Ишингер, на европейцев ложится еще большее бремя, с которым они пока не в полной мере справляются.

"Достаточно посмотреть на то, как украинцы сейчас практически беззащитны на холоде. Российский подход - якобы переговоры, который одновременно терроризирует украинцев - это верх цинизма", - считает глава Мюнхенской конференции по безопасности.

Необходимость помощи США

"Если наши американские друзья считают, что они больше не имеют никакого отношения к Украине, они ошибаются", - отметил Ишингер.

Он пояснил, что если Европа не сможет защитить себя от России, глобальная безопасность США также под угрозой, поскольку российская сфера влияния начнется с другой стороны Атлантики. Поэтому в интересах США помочь Европе успешно сдержать Россию и заставить ее уйти из Украины.

Война в Украине: помощь Германии

1 февраля министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украине жизненно необходима поддержка Запада. "Во-первых, Украина завтра будет мертва, а во-вторых, для нас это обойдется значительно дороже, чем поддержка сейчас", - высказал мнение Писториус.

При этом Financial Times писало, что поддержка США важна для Украины, но ее прекращение не станет критическим ударом для Киева, поскольку страны Европы начали использовать больше собственных ресурсов, чтобы поддержать Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: