Тихановская записала новое обращение: просит мэров городов возглавить протесты (видео)

Тихановская отметила, что белорусы уже не хотят жить с предыдущей властью.

Лидер объединенной оппозиции и кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала всех мэров городов возглавить мирные протесты 15 и 16 августа.

«Мы сделали свой выбор. По закону и с достоинством. Я благодарю каждого, кто проголосовал за меня. И нас, сторонников перемен, большинство. Этому есть документальное подтверждение - копии протоколов. Там, где комиссии посчитали честно, моя поддержка составила от 60-70%. А в Новой Боровой - 90%», - напомнила она.

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Тихановская отметила, что белорусы уже не хотят жить с предыдущей властью, в победу Лукашенко большинство не верит. При этом власть превращает мирные протесты на кровавые бойни.

«Ситуация критическая. Нам надо остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власти пойти на диалог. Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний на улицах», - сказала она.

Кто такая Светлана Тихановская

Политическая карьера Светланы Тихановской началась совсем недавно. Так, документы в Центральную избирательную комиссию Республики Беларусь она подала после отказа в регистрации инициативной группы по сбору подписей в поддержку по выдвижению кандидатом в президенты ее мужа Сергея Тихановского.

Собрав более 100 тысяч подписей, необходимых для выдвижения кандидатом в президенты Беларуси, 30 июня Светлана Тихановская подала документы в ЦИК. После регистрации кандидатом штаб Тихановской объединился со штабами Валерия Цепкало и Виктора Бабарыка, которые получили отказ от Центризбиркома.

Протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Позже ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

Вечером 9 августа тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

На следующий день, 10 августа, массовые протесты в Беларуси продолжились.

Утром 11 августа кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская покинула страну и сейчас находится в Литве.

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Автор: Яна Ставская