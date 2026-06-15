Макрон устроит Трампу королевский прием: Politico раскрыл, при чем тут Украина

Ожидания от саммита невысоки, и цель состоит в том, чтобы удержать Трампа в переговорах по Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G7 столкнется с одной из самых сложных дипломатических задач за все время своего пребывания у власти - удержать внимание президента США Дональда Трампа к вопросам Украины.

Как пишет издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов, ожидания от встречи лидеров ведущих экономик мира во французском Эвиане остаются сдержанными.

Украина остается ключевой темой, отметило издание. В частности, отдельное место на саммите займет вопрос поддержки Украины. В Париже подчеркивают, что Европа уже несет основную финансовую нагрузку по помощи Киеву и рассчитывает, что Вашингтон как минимум не будет ослаблять свою поддержку.

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После того как участие президента Украины Владимира Зеленского в мероприятии некоторое время оставалось под вопросом, организаторы согласовали 2-часовую встречу украинского лидера с участниками саммита.

Издание добавило, что поскольку Франция, Германия и Великобритания берут на себя более значительную роль в потенциальных мирных переговорах с Россией, европейские правительства надеются использовать этот доступ к Трампу, чтобы отговорить его от любых ошибочных дипломатических маневров с Кремлем.

На что надеется Европа

Европейские дипломаты надеются убедить Трампа, что Украина сохраняет сильные позиции на поле боя, поскольку, по словам одного из собеседников, глава Белого дома симпатизирует тем, кого считает победителями.

Главная задача – сохранить интерес Трампа

Как отметили источники изданияи, главной целью Макрона станет не достижение масштабных договоренностей, а поддержание вовлеченности Трампа в обсуждениевопроса о завершении войны РФ против Украины.

Издание отметило, что многие дипломаты, прибывающие на эту встречу, говорят, что она сводится к поддержанию дипломатической активности и сохранению видимости благополучия.

По словам дипломатов, успехом саммита можно будет считать уже сам факт проведения всех запланированных встреч и общую фотографию лидеров.

В отличие от предыдущих лет, совместного коммюнике по итогам G7, вероятно, не будет. Вместо него будет публикация отдельных деклараций по конкретным вопросам.

Макрон пытается расположить Трампа

В преддверии саммита президент Франции не жалел усилий, чтобы угодить Трампу. Чтобы обеспечить продуктивную атмосферу переговоров, французский лидер предпринял ряд шагов навстречу американскому коллеге. В частности, дата саммита была скорректирована с учетом дня рождения Трампа.

Кроме того, после завершения встречи Макрон намерен устроить для президента США торжественный ужин в Версальском дворце в рамках мероприятий по случаю 250-летия независимости США.

Несмотря на прежние разногласия, французские чиновники утверждают, что в последнее время Макрон и Трамп регулярно общаются по телефону, а отношения между ними заметно улучшились.

Однако, как отметило издание, с учетом двух войн - в Украине и на Ближнем Востоке, в Эвиане многое может пойти не так.

В Европе сомневаются в эффективности G7

При этом некоторые европейские чиновники признают, что влияние формата G7 постепенно снижается.

"Несмотря на все усилия французского председательства, формат G7 во многом утратил свою актуальность", - заявил изданию представитель ЕС.

Дополнительную неопределенность создает непредсказуемость самого Трампа. Европейцы опасаются, что любые успехи, достигнутые в Эвиане, могут оказаться мимолетными, будь то в вопросах Украины или Ближнего Востока.

"Он (Трамп - ред.) может сказать одно, а уже на следующий день изменить позицию", – заявил бывший французский чиновник, добавив, что это является большой проблемой.

По мнению европейских дипломатов, для Трампа участие в саммите является прежде всего возможностью показать свои влияние и лидерство среди крупнейших экономик мира.

При этом издание отметило, что, в условиях продолжающейся войны России против Украины и эскалации на Ближнем Востоке предстоящий саммит в Эвиане может стать одним из самых напряженных за последние годы.

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