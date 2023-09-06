Китайско-американские отношения вышли на уровень полноценного глобального соперничества. Если раньше оно касалось только торговой сферы и вопроса защиты прав интеллектуальной собственности, то сейчас их конкуренция охватывает отрасль высоких технологий, логистику, финансы, вопросы глобальной безопасности и идеологической борьбы.

Парадоксально, но именно этот факт и побудил Пекин и Вашингтон искать пути для деэскалации и стабилизации своего соперничества, чтобы оно не вышло из-под контроля и не затянуло оба государства в водоворот прямой, возможно даже вооруженной конфронтации.

Вторжение РФ в Украину в 2022 году лишь усилило эти страхи. Дестабилизация системы международных отношений и рост мировой напряженности привели к обострению китайско-американского противостояния до такого уровня, что и в Пекине, и в Вашингтоне почувствовали, что оно может разразиться полноценным конфликтом, к которому ни одна из сторон полностью не готова.

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В течение первого года войны в Украине Китай и США в основном импровизировали, пытаясь понять, когда и чем закончится война, как это повлияет на мировые рынки. Китай пытался воспользоваться ситуацией, чтобы разорвать связь между США и Европой, а также усилить свое влияние в не-западных регионах, пока ЕС и НАТО заняты поддержкой Украины. А США получили возможность мобилизовать союзников по НАТО и начали давить на страны не-западного мира, чтобы они поддержали Украину, тем самым подталкивая некоторые из них к более тесному сотрудничеству с Китаем как противовес Соединенным Штатам.

США не могут себе позволить втянуться в два больших конфликта одновременно

Но ни Китай, ни США не решились на какие-то резкие шаги в сторону эскалации друг с другом, понимая, что к прямой конфронтации они не готовы. США не могут себе позволить втянуться в два крупных конфликта одновременно, их союзники в Европе не горят желанием это делать ввиду их тесных торгово-экономических отношений с КНР и экономического шока от санкций, введенных против РФ, а позиции США в не-западных регионах слишком слабы, чтобы уговорить их поддержать Вашингтон в борьбе с КНР. Зато Китай не готов к лобовому столкновению с США, поскольку отстает от Вашингтона в технологическом, военном развитии, не имеет полного контроля над путями снабжения ресурсов, от которых критически зависит, а также не имеет полноценных союзников, на которых можно гарантированно опираться.

Следовательно, весной 2023 года Китай и США начали осторожное движение в сторону деэскалации и стабилизации своего соперничества. Речь идет не о дружбе и тесном сотрудничестве, а скорее об упорядочении своей конкуренции, создании для нее рамок, понятных и взаимоприемлемых для обеих сторон, чтобы минимизировать потенциальные риски и держать ситуацию под контролем, по крайней мере временно. Для выполнения этой задачи, оба государства активизировали дипломатию, и в Пекин впервые за долгое время приехал целый ряд высокопоставленных чиновников администрации Байдена: спецпредставитель президента по вопросам климата Джон Кэри, госсекретарь США Энтони Блинкен, министр финансов Дженет Йеллен, бывший госсекретарь Генри Киссинджер, министр торговли Джина Реймондо. Каждая встреча завершалась тем, что американские представители говорили о необходимости сотрудничества с Китаем по отдельным глобальным вопросам, и подчеркивали, что КНР – не враг для Соединенных Штатов.

В свою очередь, китайские представители активно контактировали с американцами, хотя и не спешат соглашаться на какой-то конкретный формат "стратегического управляемого соперничества", как это подают в Вашингтоне. Дело в том, что в Китае по-своему видят конкуренцию с США, и не считают, что она должна развиваться именно в логике "управляемого противостояния/конкуренции/соперничества". Вместо этого они требуют, чтобы США рассматривали дальнейшее развитие своих отношений как "мирное сосуществование", основанное на взаимном уважении.

Причина, по которой Китай не принимает американские идеи, заключается в различном понимании соперничества

Причина, по которой Китай не принимает американские идеи, заключается в различном понимании соперничества. Для либерального политического взгляда США, это соревнование, которое предполагает долговременную конкуренцию, которая, впрочем, может долго оставаться в определенных рамках и не выходить из-под контроля, и даже обеспечивать обеим сторонам стабильное развитие. С точки зрения политической философии Китая, конкуренция - это битва не на жизнь, а на смерть, а американский подход воспринимается как попытка прикрыть истинные намерения американцев общими фразами о сотрудничестве и взаимных интересах. В Пекине не могут полностью доверять США, и считают, что предложения о сотрудничестве имеют целью ограничить пространство для маневра Пекина, и тем самым ослабить его.

Именно нехватка взаимного доверия и идеологический разрыв между двумя странами являются серьезным препятствием для китайско-американского ситуационного сотрудничества.

В этом контексте война в Украине стала одним из катализаторов поиска временного партнерства между США и КНР. Поскольку обе страны понимают все риски потенциального прямого конфликта между ними - то ли за Тайвань, то ли за Южнокитайское море, в условиях, когда мировые рынки и так находятся в напряженном состоянии в связи с последствиями войны в Украине, экономическими вызовами в Китае и США, финансовыми проблемами в самой Европе, которая до сих пор полностью не оправилась от кризиса 2008 года.

Для Украины нынешняя попытка КНР и США найти точки соприкосновения является положительным процессом

Для Украины нынешняя попытка КНР и США найти точки соприкосновения является положительным процессом. Для нас очень важно, чтобы США и Китай стабилизировали свою конкуренцию хотя бы временно, пока идет война с Россией. Наличие взаимно признанных "красных линий" между Пекином и Вашингтоном позволяет нашим западным партнерам не терять фокус в контексте сдерживания РФ. Кроме того, нам легче планировать внешнюю политику, особенно активности в не-западных регионах, где сильны позиции Китая и положительное восприятие КНР у местных элит. Ключевой задачей для Украины является включение в эти "красные линии" не-поддержки России военным путем. Это позволит сохранять нынешний статус-кво, который Украину вполне устраивал последние 1,5 года: когда Китай не оказывал прямую военную помощь России, и, тем самым, не создавал для нас дополнительных военных угроз, а США не вводили широкомасштабные санкции против Китая, и, тем самым, не создавали потенциальные проблемы для мировых рынков и международных торговых и логистических цепочек.

Впрочем, стоит помнить, что нынешняя попытка Китая и США найти какую-то приемлемую для обоих модель "управляемого противостояния" еще не финализирована. Процесс продолжается, и он довольно шаткий. Главными препятствиями на этом пути стоят как политико-идеологические разногласия в восприятии элитами двух государств самой идеи "сосуществования" или "конкуренции", так и наличие "ястребов" во внутренней политике (республиканцы в США и сторонники "жесткой линии" в команде Си Цзиньпина), которые скептически относятся к переговорам, и выступают с позиции силы.

Илия Куса, международный аналитик, эксперт по международной политике и Ближнему Востоку аналитического центра "Украинский институт будущего"