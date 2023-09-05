Встреча лидеров может состояться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.

Главное агентство безопасности Китая намекнуло, что любая встреча президента Си Цзиньпина и лидера США Джо Байдена в Сан-Франциско в этом году будет зависеть от того, "проявят ли Соединенные Штаты достаточную искренность".

Издание Reuters пишет, что Байден в воскресенье выразил разочарование тем, что Си Цзиньпин не будет присутствовать на предстоящем саммите лидеров G20 в Индии, но добавил, что собирается "увидеть его".

Байден не уточнил, но следующей вероятной возможностью провести переговоры с Си Цзиньпином, поскольку две страны стремятся стабилизировать непростые отношения, станет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско в ноябре.

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"Чтобы по-настоящему реализовать идею "от Бали до Сан-Франциско", Соединенным Штатам необходимо проявить достаточную искренность", - говорится в сообщении Министерства государственной безопасности.

Речь шла о последней встрече Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита G20 на индонезийском острове Бали в ноябре прошлого года. В своем посте он не упомянул саммит АТЭС.

Неясно, знакомо ли министерство, которое является главным разведывательным агентством Китая, с соображениями Си Цзиньпина по поводу дипломатических обязательств или имеет ли на них влияние.

В эти выходные премьер-министр Ли Цян возглавит делегацию на саммите G20 в Нью-Дели, объявило китайское правительство, почти подтвердив, что Си Цзиньпин не приедет.

В своем сообщении министерство заявило, что администрация Байдена приняла двойную стратегию по отношению к Китаю, поощряя конкуренцию с Китаем, но также желая контролировать конкуренцию.

В нем говорится, что, хотя официальные лица США, недавно посетившие Китай, заявили, что не намерены сдерживать развитие Китая, США по-прежнему одобряют продажу оружия и предоставляют военное финансирование Тайваню, а также поднимают вопросы о Тибете и Южно-Китайском море, а также открыто критикуют китайскую экономику.

"Китай никогда не ослабит бдительность из-за нескольких "приятных слов" со стороны США... Различные препятствия, сдерживание и подавление со стороны США только сделают Китай более смелым и самостоятельным", - заявило министерство госбезопасности.

Министр торговли США Джина Раймондо, посетившая Китай на прошлой неделе, заявила, что США не хотят отдалятся от Китая, но она также сказала, что американские компании жаловались ей на то, что Китай стал "неинвестируемым", указывая на штрафы, рейды и другие действия, которые сделали рискованным ведение бизнеса во второй по величине экономике мира.

Китай повторил призывы к США предпринять более "практичные и полезные действия" для поддержания китайско-американских отношений.

Саммит G20 в Индии - что известно

Президент России Владимир Путин не поедет на саммит G-20 в Индии. Вместо него снова отправится министр иностранных дел Сергей Лавров. Причина якобы в том, что Путин сосредоточен на войне с Украиной.

При этом агентство Reuters пишет, что президент Китая Си Цзиньпин, скорее всего, пропустит саммит лидеров G20 в Индии.

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