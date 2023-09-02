Он считает, что Китай будет сохранять нейтралитет в этом вопросе.

Чрезвычайный и Полномочный посол США в России с 2011 по 2014 год Майкл Макфол поражен тем, насколько умеренным был поддержка России со стороны Китая после начала полномасштабной войны в Украине.

"Путин и Си имеют долгие отношения в течение длительного времени. Это такой автократический альянс против демократического мира - конечно, речь идет не о формальном альянсе, а о партнерстве, которое в первую очередь подпитывается антагонизмом по отношению к США. И несмотря на все это, я просто поражен, насколько умеренной была поддержка России со стороны Китая. Си Цзиньпин не поддерживает войну. Только шесть или семь стран поддержали Путина и Россию на Генеральной Ассамблее ООН, и Китай не был среди них. Он удерживается", - отметил он в интервью "Эспрессо".

Макфол напомнил, что Китай не оказывает РФ военной помощи и очень осторожно ведет себя, чтобы избежать санкций. В то же время он убежден, что Китай не будет осуждать эту войну и поддерживать Запад.

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"Конечно нам нужно больше стараться в этом направлении, однако ввиду того, что китайский лидер даже в 2014 не признал аннексию Крыма, то, как мало Китай сделал для России вызывает недоумение. И я отдаю должное вашему президенту и вашим дипломатам за разумную дипломатию с Китаем, которая удерживает его на обочине. Я был бы рад, если бы Китай поддержал Запад и осудил эту войну. Но не думаю, что это произойдет. Впрочем, поддерживать китайский нейтралитет - это очень достойная цель, которую удалось достичь украинской дипломатии", - подытожил дипломат.

Война в Украине - роль Китая

Новое расследование The Telegraph показало, что Китай помогает вооружать РФ вертолетами, беспилотниками, оптическими прицелами и важнейшими металлами, которые используются в оборонной промышленности.

The Wall Street Journal считает, что Китай, предположительно, помог России в обустройстве фортификационных укреплений на захваченных территориях Украины. Об этом свидетельствует характер некоторых торговых контрактов между двумя странами.

В то же время в самом Китае в Пекине опровергают слухи о военную помощь Китайской Народной Республики Российской Федерации. При этом на новых географических картах Китая часть территории России признается территорией самой КНР.

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