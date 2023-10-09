Речь шла о борту, летевшем из Тегерана.

Аэропорт Гамбурга приостановил полеты из-за "угрозы нападения" на один из самолетов.

Как сообщает Der Spiegel со ссылкой на заявление пресс-службу аэропорта, "в связи с мерами федеральной полиции" вылет и посадка "временно невозможны".

В то же время в полиции немецким журналистам рассказали, что утром поступило электронное письмо с угрозой нападения на самолет Тегеран-Гамбург. Этот рейс приземлился в Гамбурге в 12:20. Сейчас лайнер находится отдельно от других самолетов.

Видео дня

Все 198 пассажиров и 16 членов экипажа уже покинули самолет, они будут проходить осмотр в отдельной зоне. Их багаж, а также сам самолет также будут проверены.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию, самолет уже обыскали. О результатах проверки не сообщается.

Что предшествовало

Над аэропортом Франкфурта-на-Майне, крупнейшим в Германии, кружил неизвестный беспилотник. Из-за этого экстренно отменили и перенесли рейсы.

По словам пресс-секретаря аэропорта Fraport, было отменено более 20 рейсов, еще больше было задержано или перенесено на 29 сентября. "Последствия до сих пор ощущаются" несмотря на то, что в пятницу работа аэродрома была возобновлена.

Вас также могут заинтересовать новости: