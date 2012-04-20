Птица «завернула» Боинг-757 обратно в аэропорт

Самолет американской авиакомпании Delta Air Lines, направлявшийся в ночь на пятницу из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту вылета из-за столкновения с птицей.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя авиакомпании Энтони Блэка (Anthony Black), при взлете Boeing 757 в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди в правую турбину самолета попала птица.

Посадка лайнера прошла успешно, никто из 172 пассажиров и семи членов экипажа воздушного судна не пострадал.

Как отмечает РИА «Новости», согласно действующим в США стандартам, фюзеляж и крылья коммерческих самолетов должны выдерживать удар от столкновения в полете с птицей весом 2 кг, а хвост воздушного судна - с птицей весом 4 кг. Стандарты не касаются двигателей самолетов, так как попадание в них птицы любого размера и веса опасно и может привести к отказу в работе турбины.