Птица «завернула» Боинг-757 обратно в аэропорт
08:46, 20 апреля 2012Мир
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Boeing, летевший в Лос-Анджелес, вернулся в аэропорт Нью-Йорка из-за столкновения с птицей.
|В правую турбину самолета попала птица
Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя авиакомпании Энтони Блэка (Anthony Black), при взлете Boeing 757 в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди в правую турбину самолета попала птица.
Посадка лайнера прошла успешно, никто из 172 пассажиров и семи членов экипажа воздушного судна не пострадал.
Как отмечает РИА «Новости», согласно действующим в США стандартам, фюзеляж и крылья коммерческих самолетов должны выдерживать удар от столкновения в полете с птицей весом 2 кг, а хвост воздушного судна - с птицей весом 4 кг. Стандарты не касаются двигателей самолетов, так как попадание в них птицы любого размера и веса опасно и может привести к отказу в работе турбины.
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