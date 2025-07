В отношениях двух лидеров возникли "трещины" из-за разного подхода к президенту США.

В отношениях президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Британии Кира Стармера начали появляться трещины, это угрожает расколу "коалиции желающих" по поддержке Украины в войне, пишет Politico.

"Два французских чиновника признали, что "коалиция желающих" не имеет четкого направления, и предположили, что часть проблемы заключается в том, что Великобритания придает большое значение гарантиям безопасности со стороны США, которые до сих пор не были реализованы", - пишет издание.

В свою очередь, в Лондоне обвиняют Макрона в том, что на фоне завершения своего президентского срока, он в своих международных заявлениях "думает о своем наследии".

В частности, чиновник, знакомый с переговорами по Ирану, сказал, что Макрон пытался проявить себя "миротворцем" во время этих переговоров.

Как отмечает издание, главной причиной "трещин" в отношениях двух лидеров являются взаимоотношения со США.

Отмечается, что Лондон и Париж до сих пор тесно координируют свои действия, пытаясь удержать Дональда Трампа в мирных переговорах по Украине. Однако поскольку прогресс застопорился, британские и французские чиновники все чаще выражают раздражение по поводу того, как другая сторона решила обращаться с президентом США.

Как выразился один французский ученый, связанный с Макроном, британский премьер "гораздо более осторожен", когда дело касается отношений с Белым домом.

В свою очередь бывший британский дипломат отметил, что Макрон "мягок, но не так сильно, как мы", когда дело касается эго Трампа. Он описал крайне уступчивую стратегию Стармера в отношениях с президентом США как "бесстыдную, но необходимую".

В частности, Макрон, как полагают, недоволен соглашением, заключенным между Стармером и Трампом о смягчении пошлин США на товары Великобритании, в то время как Франция по-прежнему подпадает под санкции, введенные для ЕС.

Коалиция желающих - новости

"Коалиция желающих", или "Коалиция решительных" (Coalition of the willing) - это неформальное объединение около 30 государств, созданное в марте 2025 года с целью поддержки Украины в противостоянии российской агрессии на фоне очевидного ухода США от своих обязательств. Главными инициаторами создания коалиции стали премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. При этом некоторые аналитики считают, что это объединение является не более чем "политическим театром".

Ранее сообщалось, что Франция и Великобритания проведут новую встречу "коалиции желающих" на этой неделе в четверг.

Встреча пройдет в видеоформате: Макрон и британский премьер Кир Стармер выйдут в эфир с военной базы под Лондоном, а президент Украины Владимир Зеленский и некоторые другие европейские лидеры, включая канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Италии Джорджию Мелони, - с конференции в Риме.

