В последнее время от новостей из США хоть на стенку лезь. И это мы видим преимущественно то, что связано с Украиной и немного - с ЕС. Но почти такой же "поток сознания" и непоследовательности от нового американского лидера "бьет по площадям", поражая еще полмира. В том числе и Азию.

Китай занимает особое место во всей этой "параллельной трампистской реальности", ведь, по замыслу и заявлениям самого Трампа, все что он делает - он делает ради противостояния с Пекином. Украинские недра, например, ему нужны именно как "замещение" возможной потери китайских редкоземельных металлов на случай торговой войны с КНР.

Поэтому США ищут эти металлы повсюду, включая Гренландию, Арктику и РФ. Хотя и не очень удачно пока что. Но все из-за Китая.

Однако безумное давление Белого дома на всех соседей и партнеров приводит, скорее, к обратному - началась "оттепель" в отношениях западных и даже восточных стран с КНР. Кажется, еще немного, и Трамп добьется реального альянса против себя всех вокруг, а "розовая мечта" трампистов реализуется - "самоизоляция" уже так близко...

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Хотя в отношении КНР Трамп все же пытается "маневрировать" и не просто обкладывать все китайское пошлинами, а предлагать "мир через силу" - то есть очередное соглашение о разделе мира. Вот только зачем Китаю это соглашение, если мир и без того сам тянется ближе к Поднебесной и подальше от Трампа?

После месяца выжидания, когда китайцы присматривались, что же там надумает себе новая американская администрация, в марте Пекин начал осторожно действовать. Без давления, без угроз (ну, почти без угроз - тема Тайваня для китайцев до сих пор "болезненная") Поднебесная начала заключать на первый взгляд ничего не значащие сделки или просто делать "словесные интервенции" в поддержку своих давних соперников.

Например, Китай предлагает "перезагрузку" отношений с Японией и Южной Кореей. Последние четыре года отношения между этими сторонами напоминали Холодную войну и были буквально в шаге от войны "горячей" именно с подачи КНР, которая своими самолетами и кораблями постоянно нарушала морские границы соседей. Это уже привело к созданию "восточного НАТО" под брендом AUKUS.

Но, вот, позавчера китайцы заявляют, будто ничего и не было, что Пекин отныне будет "способствовать процессу переговоров по созданию зон свободной торговли с Японией и Республикой Корея". А еще - с Гондурасом, Сальвадором (это "задний двор" США, кстати), Новой Зеландией (которая официально заявила о намерении вступить в AUKUS), Швейцарией ("денежный хаб" для бизнеса с Европой) и с "большим количеством" стран Африки (Черный континент давно "в кармане" китайцев).

Пока нет официальной реакции Токио и Сеула на такие предложения, но, учитывая давление новой американской администрации, их отношения с Китаем действительно могут "потеплеть". Ведь Трамп не скрывает, что хочет "вытеснить" с американского рынка импортный металл и автомобили - а это "болезненные" темы для японцев и корейцев.

Еще один важный дипломатический "трек", где китайцы перешли к "словесным интервенциям" против США - это Ближний Восток. После требований Трампа "отдать Газу Штатам", "мощно" аргументированных видеороликом о том, как там будет хорошо жить без палестинцев, сгенерированным искусственным интеллектом, арабские страны собрались и приняли альтернативный план восстановления Газы.

Его продвигают Саудовская Аравия и Египет. Что, конечно, не устраивает ни Израиль, ни США. И, вот, Белый дом начал давить по этому поводу на те же Саудовскую Аравию и Египет. Из-за Газы уже сорвалась сделка американцев с саудитами по увеличению добычи нефти. Альянс с Египтом - на очереди.

А "арабский план" - это еще и "китайский план". Именно его официально поддержали в Пекине и предложили лозунг "палестинцы управляют Палестиной" в пику планам Трампа "забрать Газу". Это активно поддержали почти все арабские страны и Турция.

Поддержали его даже страны ЕС, где наиболее активны французы - представитель МИД Франции в регионе Кристоф Лемуан прямо поддержал план Лиги арабских государств по восстановлению Газы. То есть, ситуация вокруг Газы становится еще одним направлением, где позиции ЕС, Китая, Турции и арабских стран объединяются против давления США.

Китайцы, тем временем, всеми способами демонстрируют свою приверженность Европе. И не только по вопросу Сирии или Газы, но и по российско-украинской войне. Спецпредставитель КНР по европейским делам Лу Шае прямо заявляет, что Китай "потрясен" тем, как Дональд Трамп относится к своим союзникам в ЕС. А также настаивает на том, что любое мирное соглашение не может будет подписано без Европы и Украины.

Мы привыкли, что Пекин является главным поставщиком и "предохранителем" Кремля от краха. Потому что если бы не поставки из Китая электроники и других ресурсов, а также не закупка российских нефти, газа и других ископаемых, то российская экономика уже бы "гавкнула" и пошла на болота вслед за собакой Баскервилей. Российская же армия сейчас держится на поставках снарядов, пушек и даже "пушечного мяса" из КНДР, которое традиционно является китайским прокси.

Но на самом деле все сложнее. Ведь наши дроны тоже созданы преимущественно из китайских комплектующих. Конечно, объемы китайских поставок в Украину и РФ просто несопоставимы. Но Пекин не просто помогает Кремлю - он "помогает" ему за деньги. По-простому - "барыжит", пользуясь благоприятным условиям, когда Путин готов продавать все, что не прикручено к полу, по ценам ниже рыночных.

Зависимость Кремля от Китая уже настолько критична, что просто наивно выглядят любые попытки Трампа "оторвать" Путина от "китайской матки" и сделать его "вассалом" Белого дома. Чтобы "дружить" уже против КНР.

Китайцы это наглядно демонстрируют - чем больше "лести" Путин делает в сторону Трампа, тем меньше Поднебесная закупает российских ресурсов - прежде всего нефти.

И тем больше китайские банки ограничивают финансовые потоки в РФ под предлогом "прощальных санкций Байдена".

С Украиной, кстати, Китай тоже уже начал улучшать отношения. И не только на словах - 6 марта профильные министерства наших стран подписали соглашение о поставках в КНР украинского... гороха и рыбы. Если с сухим горохом еще более-менее понятно (Китай входит в Топ-5 импортеров гороха), то как довезти речную рыбу в Поднебесную на другой конец планеты и потом еще на этом заработать... Это задача "со звездочкой".

Впрочем, это делалось не ради экономического профита. Это соглашение является осторожным сигналом и ответом США, что в мире есть не только Трамп. Но почему выбрали именно горох с рыбой? По этим товарам между КНР и Украиной было меньше всего споров, учитывая относительно незначительный экономический эффект, а значит соглашение можно было подписать максимально быстро.

Не будем переоценивать всю эту "оттепель" в отношениях Китая с Японией, Кореей, ЕС или Украиной. Поднебесная остается "тыловой базой" для всех диктаторов мира, в том числе и для РФ. Но давление США буквально заставляет все страны, которые так или иначе понесли потери от "трампизма", как-то улучшать отношения и искать компромиссы.

Учитывая максимальную зависимость Кремля от Поднебесной, и на фоне сильного желания Китая сохранить доступ к рынкам ЕС, готовность Пекина к улучшению отношений с Киевом является для нас достаточно хорошей возможностью. Это поможет усилить наши собственные позиции на "мирных переговорах" с Белым домом и РФ, которые ожидаются на следующей неделе в той же Саудовской Аравии.

Подход Трампа "разделяй и властвуй", похоже, пока дает противоположный результат. Хотя настоящие пошлины и торговые войны еще по-настоящему не начались, новые балансы и альянсы (в том числе временные) уже начинают формироваться.

Идет некая "разведка боем" - кто к чему готов. Стороны пока только выставляют "фигуры" на геополитическую доску для игры с высокими ставками. И ставки для Украины в этой игре самые высокие. Поэтому нам нужно быть максимально бдительными и готовыми находить любые возможности даже на другом конце планеты.

Продолжая игровые аналогии - пока Трамп играет в покер и считает наши "карты", мы с друзьями и даже "недругами" должны "гулять в футбол", где играет целая команда - сборная планеты. Которую против себя собирает сам Трамп. Время новых возможностей требует новых решений, которые еще недавно выглядели невероятными.

Андрей Попов