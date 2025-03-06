Они призывают европейцев сравнить политику двух стран.

В Пекине резко раскритиковали политику новой администрации Соединенных Штатов Америки в отношении Украины и европейских союзников США.

Как передает South China Morning Post, специальный посланник Китая по европейским делам Лу Шей заявил, что шокирован поведением Трампа с партнерами. Он назвал его политику наглой и доминирующей, а также отметил, что судьба мирного соглашения для Украины не может определяться только Вашингтоном и Москвой:

"Я считаю, что европейские друзья должны задуматься над этим и сравнить политику администрации Трампа с политикой китайского правительства. Таким образом, они увидят, что дипломатический подход Китая делает акцент на мир, дружбу, добрую волю и взаимовыгодное сотрудничество".

Раскол между США и Европой

Последние события в международной политике указывают на растущие разногласия между Соединенными Штатами и Европейским Союзом относительно поддержки Украины и обороны континента.

Видео дня

На днях стало известно о прекращении американской военной помощи Украине. Это решение вызвало беспокойство среди европейских союзников, которые выразили свою поддержку Киеву и призвали к объединению усилий для достижения мирного соглашения.

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил расширить французский "ядерный зонтик" на европейских союзников и привлечь военные силы для обеспечения выполнения возможных мирных соглашений в Украине.

Кроме того, Трамп намеревался ввести 25% пошлины на импорт товаров из Европейского Союза.

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