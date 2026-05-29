Китай строит в пустыне военный комплекс для ответа на ядерный удар США, - Reuters (фото)

Китай строит стартовые площадки рядом со своими шахтами для ядерных ракет.

Китай строит в отдаленной пустыне обширный военный комплекс, который, по мнению некоторых экспертов по безопасности, предназначен для того, чтобы ни один американский первый удар по ядерному арсеналу Китая не смог лишить Пекин возможности нанести ответный удар.

Как пишет Reuters, спутниковые снимки показывают, что Пекин строит разветвленную сеть стартовых площадок, бункеров и узлов связи рядом с изолированными ядерными шахтами, в которых хранятся самые дальнобойные ракеты китайской армии.

Китай построил более 80 стартовых площадок и три восьмиугольных сооружения на северо-западе, недалеко от ядерного шахтного поля Хами.

"Изображения показывают более 80 площадок, которые могут быть использованы для размещения расширяющегося флота мобильных ракетных установок и зенитных батарей Китая. По словам трех аналитиков по вопросам безопасности, они также показывают объекты, которые могут использоваться для радиоэлектронной борьбы, спутниковой связи и управления операциями", - отмечается в статье.

Масштабы строительства указывают на значительное расширение укрепленной инфраструктуры, предназначенной для защиты и эксплуатации наземных ядерных сил Китая. В совокупности эта сеть свидетельствует о значительном улучшении усилий Пекина по обеспечению возможности нанесения ответного удара, подчеркивая усиление ядерной конкуренции с Соединенными Штатами на фоне роста напряженности.

"Мы видим, что эта инфраструктура строится в грандиозных масштабах, охватывая тысячи квадратных километров пустыни за пределами шахтных полей", – сказал Александр Нейл, научный сотрудник аналитического центра Pacific Forum.

Октагоны в пустыне

Новая инфраструктура сосредоточена вокруг двух восьмиугольных сооружений, построенных за последние шесть лет в восточном Синьцзяне. Оба расположены к юго-западу от ядерных шахт Хами – одно примерно в 140 километрах, другое – примерно в 230 километрах.

Спутниковые снимки показывают, что сооружения содержат жилые помещения для персонала и крупную военную технику.

Вокруг центра расположено кольцо зданий, в которых размещается военный персонал. Третий слой, возможно, предназначен для хранения военной техники, включая пусковые установки.

Они окружены бронированными бункерами и укрепленными складами оружия, а также аэродромами и железнодорожными станциями, соединяющими восьмиугольные комплексы с шахтами Хами.

При этом согласно анализу спутниковых фото, в этом месяце и в течение апреля вокруг северного восьмиугольного комплекса проводились учения с участием крупной военной техники. На последних снимках также видны большие палатки и, по словам двух аналитиков, замаскированные стартовые площадки, вырубленные в пустыне, некоторые из которых оснащены батареями зенитных ракет.

На снимках также выдны железнодорожные пути, железнодорожный терминал, аэродром и, возможно, хранилища топлива и укрепленные бункеры вокруг объекта.

Примечательно, что каждый восьмиугольный участок расположен в центре сети грунтовых дорог и трубопроводов, простирающихся далеко в пустыню. Эти маршруты соединяются с бетонными площадками, расположенными среди скалистых выступов и сухих русел ручьев.

По словам трех экспертов по безопасности, эти площадки могут использоваться для развертывания мобильных зенитных ракет, узлов радиоэлектронной борьбы или, с некоторых более крупных, мобильных пусковых установок МБР. А в каналах, соединяющих площадки с восьмиугольными конструкциями, могут содержаться оптоволоконные кабели для связи.

Третья восьмиугольная установка к югу от ядерных испытательных полигонов Лоп-Нур менее развита. По всей видимости, она используется в качестве полигона: на снимках видны изрытая ямами земля, поврежденные здания и, по словам аналитиков Vantor, коммерческого поставщика спутниковых снимков, макеты западных истребителей.

Масштабы происходящего в северо-западной пустыне Китая поразили даже опытных аналитиков.

"Я никогда ничего подобного не видел", – говорит Ханс Кристенсен, директор проекта по ядерной информации Федерации американских ученых. "Это поистине выдающееся достижение".

Китай и США

Ранее сообщалось, что США в следующем месяце развернут на юго-западе Японии ракетную систему Typhon.

Аналитики заявили, что место развертывания – авиабаза Каноя в префектуре Кагосима – вызывает тревогу из-за его близости к материковому Китаю. Эти крылаты ракеты могут непосредственно угрожать прибрежным городам Китая и блокировать важные морские пути к Тихому океану.

