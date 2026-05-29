Кроме того, он высказался о роли дронов в войне в Украине.

Бывший глава секретной разведывательной службы Великобритании МИ-6 Ричард Мур заявил, что без Китая Россия проиграла бы в войне против Украины. Об этом он сказал в интервью WSJ, передает Clash Report.

"Все очень просто. Именно поддержка Китая позволяет Путину оставаться в Украине", - отметил он.

Также он подчеркнул, что в течение последних трех лет на поле боя в Украине было зафиксировано, насколько доминирующую роль играют дроны.

"Я думаю, что сейчас около 80 или 90% потерь на поле боя вызваны именно дронами. Дроны есть везде на всем поле боя", - добавил Мур.

Ранее обозреватель The Times написал, что Китай понял, что Си нужен Путину как никогда ранее. В частности, визит российского лидера в Китай показал не только публичную дружбу между Москвой и Пекином, но и все более глубокую зависимость РФ от Си Цзиньпина на фоне войны против Украины и конфронтации с Западом.

В то же время аналитики говорят, что за дипломатическими улыбками скрывается все более неравномерный баланс сил.

В свою очередь, пресс-секретарь Министерства Европы и иностранных дел Франции Паскаль Конфаврьо попросил Китай убедить Россию прекратить войну. Он отметил, что отношения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой после начала полномасштабной войны против Украины стали "чрезвычайно искаженными и несбалансированными".

"Этот канал позволяет нам обратиться к Китаю, чтобы он использовал свои привилегированные отношения с Москвой и призвал к прекращению этой агрессии", - сказал Конфаврьо.

