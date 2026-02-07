Saab хочет вооружить Gripen дешевыми ракетами против дронов по урокам войны в Украине, - BI

Системы APWKS уже есть в различных вооружениях, которые используются в Украине.

Шведский концерн Saab планирует использовать системы Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) в качестве более дешевого варианта вооружения для своих истребителей JAS 39 Gripen. Об этом в комментарии Business Insider сообщили руководители компании.

"APKWS представляет интерес, потому что другие платформы сейчас интегрируют 70-мм управляемые ракеты. Поэтому мы, конечно, сейчас присматриваемся к этой возможности", - сказал журналистам операционный советник Saab по воздушному пространству Юсси Халметоя на авиасалоне в Сингапуре.

По его словам, концерн ищет способы интегрировать эту систему вооружения, в которой используется управляемая версия 70-мм ракеты Hydra, в свои старые истребители Gripen C и новейшую модель Gripen E. Халметоя поделился, что вместе с директором по маркетингу программы Gripen Микаэлем Франценом они обсуждали выводы компании из войны в Украине о том, что для противодействия дронам необходимо более дешевое вооружение.

"Я имею в виду, что в настоящее время мы используем очень дорогое оружие для уничтожения очень дешевых дронов", - подчеркнул Франзен в разговоре с журналистами.

Он отметил, что Saab надеется оснастить Gripen системами, которые могут нести несколько боеприпасов на одном подвесном устройстве.

"Если на каждом подвесном устройстве можно разместить четыре или десять боеприпасов, то можно уничтожить гораздо больше дронов", - объяснил Франзен.

В издании напомнили, что системы APWKS уже есть в различных вооружениях, которые используются в Украине. Например, системы противодействия беспилотникам VAMPIRE оснащены четырехствольной пусковой установкой для управляемых ракет Hydra, которую можно установить на пикап.

Журналисты рассказали, что стоимость использования одного снаряда APKWS оценивается в 20 000–35 000 долларов, в то время как стоимость более типичных для современных истребителей видов вооружения, таких как AIM-9 Sidewinder, составляет примерно 450 000 долларов, а AIM-120 AMRAAM - примерно 1 миллион долларов.

Украина может быстрее получить истребители Gripen - что известно

Ранее в Defense Express писали, что Украина может быстрее получить истребители JAS 39 Gripen. Причиной является то, что власти Перу выбрали для обновления авиапарка страны американские F-16, а не шведские истребители, которые были фаворитом тендера.

Как пишут местные СМИ, подписание контракта ожидается уже в середине апреля, сразу после выборов в Перу. Главная мотивация - политическое сближение с Вашингтоном.

Это решение позволит освободить производственные мощности Saab, что может увеличить шансы Украины на получение шведских истребителей уже в ближайшем будущем.

