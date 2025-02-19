Некоторые украинцы уже и забыли, что ранее Gripen рассматривали в качестве возможного самолета для Воздушных сил.

Руководство компании Saab, которая создала Gripen, верит, что самолет окажется на вооружении украинских Воздушных сил. Об этом сообщает Breaking Defense.

"Не делая поспешных выводов [на политическом уровне], я надеюсь, что это произойдет", - отметил глава шведского оборонного гиганта Микаэль Йоханссон.

О своем видении ситуации он рассказал во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Видео дня

Сначала украинские специалисты могут пройти обучение в Швеции и осваивать самолеты. Это позволит Украине получить подержанные Gripen в старых модификациях (то есть JAS 39C/D). Партия может состоять из примерно 14 самолетов.

После этого Украина может получить новые, гораздо более мощные версии истребителя, а именно - JAS 39E/F. Последние имеют новые РЛС, новые двигатели, увеличенную дальность полета и существенно большую по сравнению с ранними модификациями максимальный взлетный вес.

JAS 39 Gripen - что нужно знать

JAS 39 является многоцелевым истребителем четвертого поколения. Работы над самолетом начали еще в конце 70-х, а в 1988-м он совершил свой первый полет. На сегодня построили около 300 истребителей Gripen всех модификаций.

Ранее на Западе заявили, что Gripen, вероятно, является лучшим соотношением цены и качества среди всех истребителей на рынке на сегодняшний день. При этом на международном рынке он часто "несправедливо" проигрывает самолетам американского производства.

Отметим также, что в самой Швеции размышляют о замене для Gripen. Как сообщалось, в компании Saab работают как над пилотируемым самолетом, так и над беспилотной версией истребителя шестого поколения.

Вас также могут заинтересовать новости: