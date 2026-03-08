Италия решила подарить Индонезии свой бывший флагманский авианосец: в чем причина

Ранее авианосец планировалось превратить в плавучий музей.

Авианосец "Джузеппе Гарибальди", бывший флагман ВМС Италии, в будущем перейдет в состав ВМС Индонезии – в качестве носителя беспилотников. При этом, как пишет Corriere della Sera, первоначально авианосец планировалось продать за 450 миллионов евро, но теперь его передадут бесплатно.

Подтверждение передачи корабля Республике Индонезия поступит примерно через десять дней от комитетов по обороне Палаты депутатов и Сената, которые в настоящее время обсуждают подготовленный Генеральным штабом документ.

Соглашение основано на потенциальных новых заказах, в рамках которых ВМС Индонезии могут заказать шесть подводных лодок класса DGK производства Drass на сумму 480 миллионов евро, 24 учебно-тренировочных самолета Leonardo M-346 примерно на 600 миллионов евро и три патрульных самолета на 450 миллионов евро.

В чем причина такого решения

Ранее авианосец планировалось превратить в плавучий музей в Таранто на юге Италии, однако эта идея была отброшена.

Однако в своем докладе парламентариям Генеральный штаб объяснил, что продажа позволит ВМФ избежать значительных затрат на техническое обслуживание корабля. Так, в 2025 году эти затраты составили приблизительно 5 миллионов евро на потребление электроэнергии, услуги безопасности, обеспечение безопасности и минимальные мероприятия, необходимые для поддержания работоспособности и целостности платформы.

Кроме того, военные поясняют, что если передача не состоится, ВМФ придется начать процедуру утилизации с целью последующего сноса. По оценкам, она займет не менее 24 месяцев и обойдется в общей сложности в 18,7 миллионов евро. Другими словами, бесплатная передача является наиболее жизнеспособным и устойчивым вариантом с экономической точки зрения.

Авианосец "Джузеппе Гарибальди" - что о нем известно

"Джузеппе Гарибальди" - итальянский авианосец, бывший флагман итальянского флота (до вступления в строй авианосца "Кавур"). Постройка начата в марте 1981 года, спущен на воду в 1983 году, введён в состав флота в 1985 году.

Изначально на корабле базировались только итальянские вертолёты "Аугуста". В 1989 году "Джузеппе Гарибальди" получил свои собственные штурмовики "Харриер". Максимум авианосец может нести 16 самолётов или 18 вертолётов.

Ранее он использовался в различных важных миссиях, таких как "Восстановление надежды" в Сомали, "Союзная сила" во время войны в Косово, "Несокрушимая свобода" в Афганистане и "Объединенный защитник" в Ливии в период с 1994 по 2011 год.

1 октября 2024 года корабль был снят с вооружения и исключён из боевого состава флота.

Ранее УНИАН рассказывал, что два крупнейших авианосца США на грани истощения из-за операции против Ирана. USS Gerald R. Ford и USS Abraham Lincoln выполняют роль мобильных авиабаз, обеспечивая постоянные ударные операции, особенно из-за ограничений в использовании наземных баз в странах Персидского залива.

